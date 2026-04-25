Назван средний размер латвийских пенсий – они подросли, но все равно ниже, чем в Литве и Эстонии

Дата публикации: 25.04.2026
Выплаты пенсий и пособий в Латвии за год выросли на 5,3 процента и в I квартале составили 844,6 млн евро, сообщили bb.lv в Министерстве финансов ЛР.

Средний размер пенсии в Латвии составил 656 евро – это на 8,6% больше, чем I квартале 2025 года.

А что у соседей? В 2026 году средние пенсии по старости в Литве и Эстонии выросли после индексации.

В Эстонии с 1 апреля 2026 года средняя пенсия по старости увеличится до 860,23 евро, а в Литве средняя пенсия по старости составит 750 евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал
Изображение к статье: Турция готова к разминированию Ормузского пролива, но есть условие
В мире
Изображение к статье: Иран призывает граждан к экономии электроэнергии
В мире
Изображение к статье: Мали охвачена волной атак: взрывы и перестрелки по всей стране
В мире
Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал

