Выплаты пенсий и пособий в Латвии за год выросли на 5,3 процента и в I квартале составили 844,6 млн евро, сообщили bb.lv в Министерстве финансов ЛР.

Средний размер пенсии в Латвии составил 656 евро – это на 8,6% больше, чем I квартале 2025 года.

А что у соседей? В 2026 году средние пенсии по старости в Литве и Эстонии выросли после индексации.

В Эстонии с 1 апреля 2026 года средняя пенсия по старости увеличится до 860,23 евро, а в Литве средняя пенсия по старости составит 750 евро.