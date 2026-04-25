Сегодня в Кулдиге пройдет Праздник Летающей рыбы

Наша Латвия
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сегодня в Кулдиге пройдет Праздник Летающей рыбы
ФОТО: LETA

Традиционный праздник "Летает рыба в Кулдиге '26", приуроченный к прыжкам рыбы через самый широкий водопад Европы — Вентас румбу, состоится 25 апреля, пишет ЛЕТА.

День начнётся в 8:00 с открытых соревнований по рыбалке "Kuldīgas Vimbledon ’26", а с 11:00 до 16:00 в Городском саду с музыкальными программами на сцене выступят школа барабанов Анджея Грауды и группа "Smalkais stils", музыканты Лаурис Валтерс и Микс Дукурс, а у водопада прозвучат выступления суитских волынщиков.

Будет возможность отправиться на лодочные прогулки по Венте, пройдут беседы, конкурсы и объявление результатов рыболовных соревнований.

Кулдигский краевой музей предложит мастерские по шелкографии и созданию крупноформатных картин, а также специальные зоны для фотосъёмки.

С 11:00 до 16:00 на улицах Кална, Румбас, Дикя, Сколас, Базницас и Пилс будет работать весенняя ярмарка.

В течение всего дня можно будет наблюдать за приготовлением рыбных блюд и участвовать в дегустациях вместе с поварами Айгарсом Силисом и Арисом Зандерсом.

Детская зона в Городском саду предложит вращающийся дом, паровозик, творческие мастерские, аквагрим, мыльные пузыри и прогулки на пони. В течение дня состоятся выступления иллюзиониста и научные шоу научного центра "Vizium" из Вентспилса.

Мероприятие организует Центр развития туризма Кулдигского края в сотрудничестве с самоуправлением, музеем и местными предпринимателями.

#рыбалка #туризм #искусство #музыка #кулинария #ярмарка
Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал
Изображение к статье: Турция готова к разминированию Ормузского пролива, но есть условие
В мире
Изображение к статье: Иран призывает граждан к экономии электроэнергии
В мире
Изображение к статье: Мали охвачена волной атак: взрывы и перестрелки по всей стране
В мире
Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал

