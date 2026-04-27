В воскресенье в Латвии среднесуточная температура воздуха снизилась до +3,2 градуса, опустившись на шесть градусов ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Норма, то есть средняя температура воздуха за 1991–2020 годы на 26 апреля, составляет +9,1 градуса.

Среднесуточная температура воздуха в стране держится ниже нормы с 19 апреля, тогда как в середине месяца она временами поднималась примерно на три градуса выше нормы.

В целом апрель ожидается немного холоднее обычного, однако весна этого года может стать одной из самых тёплых в истории наблюдений. В марте была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха, и текущие прогнозы показывают, что май также может быть теплее нормы.

Если прогноз о тёплом мае оправдается, средняя температура воздуха весной превысит +7 градусов. До сих пор самой тёплой весной в Латвии был 2024 год, когда средняя температура за три месяца достигла +8,3 градуса; на втором месте — весна 2014 года с +7,5 градуса.

Синоптики прогнозируют, что с 1 мая температура воздуха в Латвии поднимется выше нормы, и уже к концу этой недели среднесуточная температура может достичь +15 градусов, что является критерием начала метеорологического лета.