С этой даты во всех многоквартирных домах, находящихся на обслуживании Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и Daugavpils siltumtīkli, будет прекращена подача тепла.

Жители при желании могут продлить отопление в своих домах. Для этого необходимо решение общего собрания собственников и письменное уведомление в ПЖКХ.

К слову, в прошедшем сезоне в Даугавпилсе действовал один из самых низких тарифов на теплоэнергию среди крупных городов Латвии — 66,79 евро за мегаватт-час. Для сравнения, в Риге и Юрмале этот показатель превышает 83 евро, в Резекне — более 82 евро, сообщил даугавпилсский портал grani.lv

А что там в Риге с отключением тепла? Делаем ставки...

Согласно расчётам, в межсезонье (с мая по сентябрь) тариф может вырасти до 67,73 евро за МВт/ч (+1,4%), а с 1 октября — до 72,43 евро за МВт/ч. Сообщается, что повышение связано с ростом стоимости топлива.