Клещи уже здесь: почему в этом году риск выше обычного 0 357

Дата публикации: 30.04.2026
После тёплой зимы клещи активизировались раньше обычного, а вместе с этим растёт риск инфекций.

В Латвии уже начался сезон клещей. В Екабпилсской региональной больнице в этом году сняли 12 клещей, первый — ещё 26 марта, сообщают общественные СМИ, пишет ЛЕТА.

«Прошедшая зима была благоприятной для клещей. Землю покрывал толстый слой снега, что создавало хорошие условия для их зимовки в почве», — объясняет председатель правления Латвийского общества энтомологов Инесе Цера.

Медики советуют не откладывать и удалять клеща сразу. «Не нужно обращаться в травмпункт, потому что придётся ждать. Это займёт четыре–пять часов», — говорит помощник врача Наталия Козлова.

После укуса важно следить за самочувствием. Если появляется покраснение или симптомы, похожие на грипп, нужно обратиться к врачу.

Клещевой энцефалит остаётся самым опасным заболеванием. «Самой страшной является его менингоэнцефалитическая форма… человек не может поднять даже чашку кофе», — предупреждает врач Марис Белте.

Также растёт число случаев болезни Лайма, от которой нет вакцины. Прививка существует только против клещевого энцефалита — и это самая надёжная защита. Реже встречается эрлихиоз, который также может вызвать тяжелые осложнения.

