После прохладных дней погода заметно улучшится — станет теплее и светлее.

В пятницу по стране ожидается переменная облачность, температура будет выше, чем в предыдущие дни, прогнозируют синоптики. Утром на востоке возможен небольшой дождь, местами сохранится туман.

Днём по Латвии воздух прогреется до +11…+16 градусов, а в западных и центральных районах — местами до +19. Ветер будет слабым.

В Риге осадков не ожидается, облаков немного, температура поднимется до +15…+17 градусов.

Такое потепление связано с приходом более тёплых воздушных масс, поэтому май начнётся вполне по-весеннему комфортно.