В день 36-й годовщины восстановления независимости Латвии ожидается тёплая, но ветреная погода, местами возможны кратковременные дожди, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью погода будет облачной, местами прояснится. В отдельных районах на востоке страны возможен кратковременный дождь. Ветер будет слабым, южного направления, температура воздуха понизится до +8…+12 градусов, а на побережье во многих местах будет на несколько градусов прохладнее.

В Риге ночью ожидается облачная погода без осадков. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит +10…+12 градусов.

Днём небо будет облачным с прояснениями, временами выглянет солнце. Местами возможны кратковременные дожди, а вечером в восточных районах страны возможны грозы.

Ветер немного усилится и будет дуть с юго-запада и запада — от слабого до умеренного, с порывами в большинстве районов до 15–17 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +21…+26 градусов, однако на побережье и в Курземе будет прохладнее — +14…+19 градусов. В середине дня уровень ультрафиолетового излучения достигнет умеренно высокого уровня.

В Риге сохранится облачная и сухая погода. Ветер юго-западный и западный — от слабого до умеренного, во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов, но на севере города будет на несколько градусов прохладнее.