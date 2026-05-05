Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики не порадовали прогнозом на завтра 0 855

Наша Латвия
Дата публикации: 05.05.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики не порадовали прогнозом на завтра

В ночь на среду, 6 мая, местами в Латвии - в основном в Курземе и Видземе - ожидаются заморозки, прогнозируют синоптики.

В Курземе и на большей части Видземе воздух остынет до -2...+3 градусов, а в юго-восточных краях страны, где будет больше облаков и местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха понизится до +5...+9 градусов. Будет дуть слабый северный ветер.

В среду небо постепенно затянет облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пойдет дождь. При слабом до умеренного северо-восточном ветре температура воздуха повысится до +10...+15 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, но в течение дня облаков станет больше и вечером начнется дождь. Будет дуть северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +5 градусов, местами в пригороде - до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +14 градусов, у моря температура будет колебаться около +10 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео