В ночь на среду, 6 мая, местами в Латвии - в основном в Курземе и Видземе - ожидаются заморозки, прогнозируют синоптики.

В Курземе и на большей части Видземе воздух остынет до -2...+3 градусов, а в юго-восточных краях страны, где будет больше облаков и местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха понизится до +5...+9 градусов. Будет дуть слабый северный ветер.

В среду небо постепенно затянет облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пойдет дождь. При слабом до умеренного северо-восточном ветре температура воздуха повысится до +10...+15 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, но в течение дня облаков станет больше и вечером начнется дождь. Будет дуть северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +5 градусов, местами в пригороде - до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +14 градусов, у моря температура будет колебаться около +10 градусов.