После переменчивой погоды установится более комфортный день — без дождей и с приятным теплом.

Во вторник по стране ожидается преимущественно солнечная погода. В течение дня облаков станет больше, но осадков не прогнозируется.

Ветер будет западный и юго-западный, слабый или умеренный, местами на побережье Рижского залива он сменится на северный.

Температура поднимется до +17…+22 градусов, на западном побережье Курземе и части Видземе будет прохладнее — +11…+14.

В Риге день пройдёт без дождя, с переменной облачностью. Температура — около +19 градусов, у моря — ниже.

Сейчас в регионе наблюдается пониженное атмосферное давление — около 1007–1009 гектопаскалей, что типично для такой переменчивой весенней погоды.