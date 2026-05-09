Закон об управлении частями капитала и обществ капитала публичного лица предусматривает – раз в 5 лет необходимо пересматривать участие самоуправления Риги в учреждениях здравоохранения.

Узнали мы об этом, поскольку на сей предмет исполнительный директор столицы Янис Ланге письменно запросил мнение у Сети организаций пациентов Латвии – негосударственного общества, зарегистрированного в квартире по ул. Томсона. А письмо чиновника появилось в базе данных Думы.

Огласите весь список

Все это, между прочим, не чисто формальный – а вполне себе серьезный, юридический процесс. Мэрия официально начала «процесс переоценки, чтобы до сентября 2026 года принять соответственное решение Рижской Думы». На сегодня оцениваемые учреждения (все – в виде ООО) распределены так:

Рижская 1-я больница – «обеспечивает доступность здравоохранения, предоставляя и развивая качественные, эффективные, интегрированные услуги широкого спектра… а также краткосрочные услуги социального ухода».

Рижский Родильный дом – «неотложные, стационарные и амбулаторные услуги здравоохранения в области родовспоможения и перинатальной медицины», центром коих является семья, которой также оказывается социальная поддержка.

Рижская 2-я больница – наряду с услугами, назначенными 1-й, концентрируется на травматологии и ортопедии.

Рижский центр здоровья – «широкого спектра амбулаторные услуги здравоохранения в различных окраинах Риги, сотрудничая с социальными работниками».

Готовят к приватизации?

То есть – все 4 уважаемых медучреждения выполняют важнейшие задачи, а заняты в них порядка 2 тысяч медиков и прочего персонала.

Однако, местные власти, судя по письму Я.Ланге, намерены оценивать их в первую очередь, исходя из категорий бизнеса: «консультируясь с компетентными институтами в области защиты конкуренции и представляющими коммерсантов обществами или объединениями».

Так что не будет удивительным, если существующая власть к осени примет решение, что некоторые услуги будут лучше исполнять – частники, а мэрия из здравоохранения самоустранится.

Подобным образом, между прочим, «отцы города» недавно умыли руки касательно муниципального домоуправа RNP, который выставляется на продажу. Следим за событиями!