Несмотря на дождливую погоду и установленные ограждения, жители Даугавпилса утром 9 мая приносят цветы к мемориалу в парке Дубровина.

У мемориала дежурят сотрудники полиции. Территория у «вечного огня» по-прежнему остаётся ограждённой, однако ограниченный доступ к месту обеспечен. На фотографиях агентства ЛЕТА видно, что у мемориала уже собрались сотни букетов и цветов.

На данный момент никаких инцидентов или нарушений общественного порядка не зафиксировано. Полиция продолжает наблюдение за ситуацией в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что меры безопасности в Даугавпилсе в этом году усилены после февральского инцидента у «вечного огня», когда во время обслуживания произошёл взрыв, предположительно связанный с утечкой газа. В связи с этим место у мемориала решили не открывать полностью и сохранить ограждения.

В полиции также подчёркивали, что индивидуальное возложение цветов не запрещено, однако любые действия, которые могут трактоваться как прославление военной агрессии или советской символики, будут пресекаться.

В самоуправлении Даугавпилса ранее сообщили, что заявок на проведение публичных мероприятий 9 мая не поступало.