Цветы под дождём: как проходит 9 мая у мемориала в Даугавпилсе (фото) 10 3939

Наша Латвия
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди возлагают цветы 9 мая 2026 года на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе

Люди возлагают цветы на мемориале в парке Дубровина в Даугавпилсе.

ФОТО: LETA

Несмотря на дождливую погоду и установленные ограждения, жители Даугавпилса утром 9 мая приносят цветы к мемориалу в парке Дубровина.

У мемориала дежурят сотрудники полиции. Территория у «вечного огня» по-прежнему остаётся ограждённой, однако ограниченный доступ к месту обеспечен. На фотографиях агентства ЛЕТА видно, что у мемориала уже собрались сотни букетов и цветов.

На данный момент никаких инцидентов или нарушений общественного порядка не зафиксировано. Полиция продолжает наблюдение за ситуацией в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что меры безопасности в Даугавпилсе в этом году усилены после февральского инцидента у «вечного огня», когда во время обслуживания произошёл взрыв, предположительно связанный с утечкой газа. В связи с этим место у мемориала решили не открывать полностью и сохранить ограждения.

В полиции также подчёркивали, что индивидуальное возложение цветов не запрещено, однако любые действия, которые могут трактоваться как прославление военной агрессии или советской символики, будут пресекаться.

В самоуправлении Даугавпилса ранее сообщили, что заявок на проведение публичных мероприятий 9 мая не поступало.

#полиция #символика #9 мая #безопасность #память #цветы #мероприятия #дождь #Даугавпилс
