Сегмент прачечных самообслуживания в Латвии всё ещё находится на стадии развития, однако спрос всё чаще стимулируют практические бытовые причины — устаревшая техника, её отсутствие в арендном жилье и растущие расходы на обслуживание. В таких условиях домохозяйства всё чаще выбирают в качестве альтернативы такие решения, как сеть прачечных самообслуживания.

«С учётом расходов, удобства и доступности прачечные самообслуживания становятся всё более логичным выбором для широкого круга жителей. Это не только решение для экстренных ситуаций, но и рациональная альтернатива для тех, кто хочет оптимизировать своё время и расходы», — рассказала руководитель по маркетингу «Laundromat» Монта Пуркалне.

Особенно актуально это для домохозяйств с устаревшей техникой или меняющимся местом жительства, где вложения в новое оборудование не всегда оправданы.

«В таком контексте мы предлагаем гибкое, доступное и экономически выгодное решение, которое всё больше становится частью современного образа жизни», — подчеркнула М. Пуркалне.

Устаревшая техника — скрытые расходы

Хотя старая стиральная машина может казаться экономичным решением, в долгосрочной перспективе она нередко создаёт больше проблем, чем преимуществ. Устаревшие устройства потребляют значительно больше электроэнергии и воды, а качество стирки зачастую оказывается ниже.

Особенно это заметно, когда необходимо стирать более сложные текстильные изделия — толстые зимние куртки, одеяла или пледы. Такие вещи требуют большего объёма барабана и специальных режимов стирки, которые часто отсутствуют в старых машинах. В результате одежда не очищается должным образом или даже повреждается.

Дешевле химчистки и подходит для разных ситуаций

В ситуациях, когда дома невозможно обеспечить качественную стирку, многие выбирают химчистки. Однако такое решение часто оказывается финансово невыгодным.

Чистка одного одеяла или зимней куртки в химчистке может стоить 15–25 евро, тогда как в прачечной самообслуживания аналогичного результата можно добиться примерно за 6–10 евро, включая как стирку, так и сушку. В пересчёте на год это может означать экономию от 40 до 90 евро для одного домохозяйства.

Прачечные самообслуживания предлагают важное преимущество — доступ к профессиональному оборудованию промышленной мощности без необходимости его покупать. Это особенно актуально:

– если дома используется устаревшая или неэффективная техника;

– если стиральная машина отсутствует, например, в съёмной квартире;

– если имеющаяся техника сломалась.

В «Laundromat» можно за один раз постирать и высушить большой объём белья, причём процесс проходит быстро и просто.

Новые прачечные по всей Латвии

Данные опроса, проведённого исследовательской компанией «Gemius», показывают, что информация о прачечных самообслуживания чаще всего распространяется через повседневные точки контакта. Многие респонденты указали, что узнали об услуге, просто заметив конкретную точку в городской среде или живя неподалёку.

Важную роль играют также рекомендации друзей и знакомых, а также цифровые каналы. Это подтверждает, что отрасль в Латвии всё ещё находится на стадии роста — осведомлённость увеличивается, но потенциал рынка ещё далеко не исчерпан.

В Латвии прачечными самообслуживания пользуются примерно 17% жителей, что соответствует среднему уровню по Европе, однако значительно отстаёт от таких рынков, как США, где этой услугой регулярно или частично пользуются до 30–40% населения.

Это означает, что у отрасли в Латвии всё ещё есть значительный потенциал роста — особенно с учётом урбанизации, развития рынка аренды жилья и растущего спроса на удобство.

Сейчас «Laundromat» является крупнейшей сетью прачечных самообслуживания в Латвии — более 25–30 точек по всей стране и присутствие более чем в 10 городах, включая Ригу, Лиепаю, Даугавпилс, Валмиеру и другие.