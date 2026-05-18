Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из-за устаревшей бытовой техники растёт интерес к новым решениям 0 12

Наша Латвия
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прачечная.

Сегмент прачечных самообслуживания в Латвии всё ещё находится на стадии развития, однако спрос всё чаще стимулируют практические бытовые причины — устаревшая техника, её отсутствие в арендном жилье и растущие расходы на обслуживание. В таких условиях домохозяйства всё чаще выбирают в качестве альтернативы такие решения, как сеть прачечных самообслуживания.

«С учётом расходов, удобства и доступности прачечные самообслуживания становятся всё более логичным выбором для широкого круга жителей. Это не только решение для экстренных ситуаций, но и рациональная альтернатива для тех, кто хочет оптимизировать своё время и расходы», — рассказала руководитель по маркетингу «Laundromat» Монта Пуркалне.

Особенно актуально это для домохозяйств с устаревшей техникой или меняющимся местом жительства, где вложения в новое оборудование не всегда оправданы.

«В таком контексте мы предлагаем гибкое, доступное и экономически выгодное решение, которое всё больше становится частью современного образа жизни», — подчеркнула М. Пуркалне.

Устаревшая техника — скрытые расходы

Хотя старая стиральная машина может казаться экономичным решением, в долгосрочной перспективе она нередко создаёт больше проблем, чем преимуществ. Устаревшие устройства потребляют значительно больше электроэнергии и воды, а качество стирки зачастую оказывается ниже.

Особенно это заметно, когда необходимо стирать более сложные текстильные изделия — толстые зимние куртки, одеяла или пледы. Такие вещи требуют большего объёма барабана и специальных режимов стирки, которые часто отсутствуют в старых машинах. В результате одежда не очищается должным образом или даже повреждается.

Дешевле химчистки и подходит для разных ситуаций

В ситуациях, когда дома невозможно обеспечить качественную стирку, многие выбирают химчистки. Однако такое решение часто оказывается финансово невыгодным.

Чистка одного одеяла или зимней куртки в химчистке может стоить 15–25 евро, тогда как в прачечной самообслуживания аналогичного результата можно добиться примерно за 6–10 евро, включая как стирку, так и сушку. В пересчёте на год это может означать экономию от 40 до 90 евро для одного домохозяйства.

Прачечные самообслуживания предлагают важное преимущество — доступ к профессиональному оборудованию промышленной мощности без необходимости его покупать. Это особенно актуально:

– если дома используется устаревшая или неэффективная техника;

– если стиральная машина отсутствует, например, в съёмной квартире;

– если имеющаяся техника сломалась.

В «Laundromat» можно за один раз постирать и высушить большой объём белья, причём процесс проходит быстро и просто.

Новые прачечные по всей Латвии

Данные опроса, проведённого исследовательской компанией «Gemius», показывают, что информация о прачечных самообслуживания чаще всего распространяется через повседневные точки контакта. Многие респонденты указали, что узнали об услуге, просто заметив конкретную точку в городской среде или живя неподалёку.

Важную роль играют также рекомендации друзей и знакомых, а также цифровые каналы. Это подтверждает, что отрасль в Латвии всё ещё находится на стадии роста — осведомлённость увеличивается, но потенциал рынка ещё далеко не исчерпан.

В Латвии прачечными самообслуживания пользуются примерно 17% жителей, что соответствует среднему уровню по Европе, однако значительно отстаёт от таких рынков, как США, где этой услугой регулярно или частично пользуются до 30–40% населения.

Это означает, что у отрасли в Латвии всё ещё есть значительный потенциал роста — особенно с учётом урбанизации, развития рынка аренды жилья и растущего спроса на удобство.

Сейчас «Laundromat» является крупнейшей сетью прачечных самообслуживания в Латвии — более 25–30 точек по всей стране и присутствие более чем в 10 городах, включая Ригу, Лиепаю, Даугавпилс, Валмиеру и другие.

×
Читайте нас также:
#Латвия #технологии #экономия #бытовая техника
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Современный класс с видом на лес, дрон за окном
Изображение к статье: Мужчина в судебном зале
Изображение к статье: Современный офис с евро банкнотами
Изображение к статье: Дрон над ТЭЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лондон
Культура &
Изображение к статье: Проверка уровня глюкозы дома
Наша Латвия
Изображение к статье: В пещере на Мальдивах обнаружены тела пропавших итальянских дайверов
В мире
Изображение к статье: Горс в Резекне и парламентская сессия Сейма
Политика
Изображение к статье: Нефтяной шок и угрозы Трампа: почему Европа оказалась не готова к новому кризису
Бизнес
Изображение к статье: Деньги
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лондон
Культура &
Изображение к статье: Проверка уровня глюкозы дома
Наша Латвия
Изображение к статье: В пещере на Мальдивах обнаружены тела пропавших итальянских дайверов
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео