Брать ли с собой зонтик? Прогноз погоды на воскресенье 1 343

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зонтик

Воскресенье будет по-весеннему теплым, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами на востоке страны пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня местами возможна гроза. Вечером облака полностью рассеются.

Сохранится слабый до умеренного западный ветер, воздух прогреется до +18…+23 градусов. В прибрежных районах будет немного прохладнее, от +14 до +17 градусов.

В Риге ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Ветер слабый, с запада, температура воздуха составит +19…+21 градус.

#Рига #погода #ветер #весна #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
