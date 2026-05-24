Воскресенье будет по-весеннему теплым, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами на востоке страны пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня местами возможна гроза. Вечером облака полностью рассеются.

Сохранится слабый до умеренного западный ветер, воздух прогреется до +18…+23 градусов. В прибрежных районах будет немного прохладнее, от +14 до +17 градусов.

В Риге ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Ветер слабый, с запада, температура воздуха составит +19…+21 градус.