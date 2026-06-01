Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Местные продукты остаются фаворитами покупателей 0 17

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вырос спрос на мороженное.

С наступлением тёплой погоды в магазинах Латвии традиционно растёт спрос на сезонные товары, и одним из неотъемлемых атрибутов лета остаётся мороженое. В ассортименте торговой сети LaTS особое место занимает мороженое «Зилюкс» (Zīļuks).

Коммерческий директор Виталий Рощин отмечает, что в летний сезон покупатели всё больше ценят хорошее соотношение цены и качества.

«Летом люди ищут продукты, которые позволяют наслаждаться сезоном, не переплачивая. Именно поэтому мороженое „Зилюкс“ является одним из наших самых популярных летних товаров», — говорит Рощин.

В ассортименте интернет-магазина также представлены различные виды мороженого «Зилюкс». Цена на отдельные позиции начинается от 0,30 евро, что делает их одними из самых доступных на рынке.

Название «Зилюкс» в сети LaTS появилось не случайно. Оно связано с многолетним символом сети. «Для покупателей Зилюкс ассоциируется с доступностью и выгодными покупками. Поэтому вполне логично, что и наше фирменное мороженое носит это название. Оно отражает главную идею — предлагать качественный продукт по цене, доступной каждому», — поясняет Рощин.

Летом растёт спрос не только на мороженое. Покупатели активнее приобретают сезонные фрукты, ягоды, прохладительные напитки и другие товары, связанные с отдыхом на природе, поездками и семейными мероприятиями. Однако продукты местного производства по-прежнему занимают важное место в потребительских предпочтениях.

По наблюдениям сети LaTS, люди всё чаще обращают внимание на происхождение продукции и выбирают товары местных производителей. Особенно заметна эта тенденция в регионах, где местная продукция традиционно пользуется высоким доверием.

«Мы видим, что покупатели ценят местные продукты не только из патриотических соображений. Для них важны свежесть продукции, короткий путь доставки и доверие к местным производителям. Летом эта тенденция становится ещё более выраженной», — говорит Рощин.

Компания Latvijas Tirgotāju savienība была основана в 2007 году с целью объединить малых и средних латвийских продовольственных ритейлеров, снизить их издержки и повысить конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 торговых точек по всей Латвии.

×
Читайте нас также:
#мороженое
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мужчина у магазинной полки
Изображение к статье: Заросли борщевика, предупреждающий знак и человек в защитной одежде
Изображение к статье: Ученые назвали привычки, которые могут повысить шансы онкобольных на выживание
Изображение к статье: Парень на вышке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Финансист Гиртс Рунгайнис
Политика
Изображение к статье: Пути и Зеленский
Политика
1
Изображение к статье: Канцлер Мерц
В мире
Изображение к статье: Танкер в море с высоты птичьего полета
В мире
Изображение к статье: разрушенное строение после ракетное обстрела
В мире
Изображение к статье: Уиткоф
В мире
Изображение к статье: Финансист Гиртс Рунгайнис
Политика
Изображение к статье: Пути и Зеленский
Политика
1
Изображение к статье: Канцлер Мерц
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео