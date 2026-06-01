С наступлением тёплой погоды в магазинах Латвии традиционно растёт спрос на сезонные товары, и одним из неотъемлемых атрибутов лета остаётся мороженое. В ассортименте торговой сети LaTS особое место занимает мороженое «Зилюкс» (Zīļuks).

Коммерческий директор Виталий Рощин отмечает, что в летний сезон покупатели всё больше ценят хорошее соотношение цены и качества.

«Летом люди ищут продукты, которые позволяют наслаждаться сезоном, не переплачивая. Именно поэтому мороженое „Зилюкс“ является одним из наших самых популярных летних товаров», — говорит Рощин.

В ассортименте интернет-магазина также представлены различные виды мороженого «Зилюкс». Цена на отдельные позиции начинается от 0,30 евро, что делает их одними из самых доступных на рынке.

Название «Зилюкс» в сети LaTS появилось не случайно. Оно связано с многолетним символом сети. «Для покупателей Зилюкс ассоциируется с доступностью и выгодными покупками. Поэтому вполне логично, что и наше фирменное мороженое носит это название. Оно отражает главную идею — предлагать качественный продукт по цене, доступной каждому», — поясняет Рощин.

Летом растёт спрос не только на мороженое. Покупатели активнее приобретают сезонные фрукты, ягоды, прохладительные напитки и другие товары, связанные с отдыхом на природе, поездками и семейными мероприятиями. Однако продукты местного производства по-прежнему занимают важное место в потребительских предпочтениях.

По наблюдениям сети LaTS, люди всё чаще обращают внимание на происхождение продукции и выбирают товары местных производителей. Особенно заметна эта тенденция в регионах, где местная продукция традиционно пользуется высоким доверием.

«Мы видим, что покупатели ценят местные продукты не только из патриотических соображений. Для них важны свежесть продукции, короткий путь доставки и доверие к местным производителям. Летом эта тенденция становится ещё более выраженной», — говорит Рощин.

Компания Latvijas Tirgotāju savienība была основана в 2007 году с целью объединить малых и средних латвийских продовольственных ритейлеров, снизить их издержки и повысить конкурентоспособность. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 торговых точек по всей Латвии.