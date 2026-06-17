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Бесплатные похороны: возможно ли это? 0 142

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Центр Atvadas

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Потеря близкого всегда тяжелое испытание, а организация похорон – еще и существенная финансовая нагрузка. Но мало кто знает, что в Латвии действует пособие на погребение, которое во многих случаях полностью покрывает расходы. Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS рассказывает, сколько стоят похороны и кремация сегодня, с конкретными примерами.

Что такое «бесплатные похороны»?

В Латвии каждый человек имеет право на пособие на погребение.

  • Для пенсионеров пособие выделяется в размере двух пенсий.

  • Для работавших граждан пособие составляет две зарплаты или минимум 1 354 евро.

Базовые похороны или кремацию эти суммы могут покрыть полностью. Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS имеет договор с социальной службой VSAA, что помогает быстро оформить все необходимые документы для получения пособия без лишней бюрократической волокиты.

Далее перечислено несколько особо показательных примеров организации похорон за государственное пособие.

ПРИМЕР № 1. Похороны на Яунциемском кладбище. Пособие на погребение — 1 424 евро, общая стоимость похорон — 1 012 евро.

В стоимость было включено:

  • оформление документов;

  • гроб экономкласса, крест на могилу;

  • транспортировка тела и носильщики;

  • базовый набор ритуальных принадлежностей.

Пособие на погребение в размере 1 424 евро полностью покрыло все расходы. Оставшиеся 412 евро люди использовали, чтобы оформить заказ на памятник, получив дополнительную скидку.

Пример № 2. Кремация без церемонии. Пособие на погребение — 920 евро, общая стоимость услуг — 705 евро.

В стоимость было включено:

  • оформление всех документов;

  • гроб для кремации;

  • транспортировка;

  • процедура кремации;

  • урна для праха.

Пособие на погребение в размере 920 евро также превысило сумму услуг по кремации, и остаток был использован на дополнительные услуги по выбору клиента.

Пример № 3. Кремация с церемонией в прощальном зале ATVADAS. Пособие на погребение — 1 760 евро, общая стоимость — 1 350 евро.

В дополнение к кремации без церемонии входило:

  • аренда прощального зала;

  • гроб среднего класса;

  • ведущий церемонии;

  • живые цветы;

  • музыкальное сопровождение.

Пособие на погребение в размере 1 760 евро полностью покрыло все расходы. Оставшиеся деньги люди использовали для организации поминок.

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ НАШЕЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ

Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS — это гарантия качества, проверенная временем. Позаботьтесь о будущем заранее, доверившись профессионалам.

Центр Atvadas расположен по адресу: Рига, ул. Тераудлиетувас, 3.

Телефоны: +371 8388, 20692069 (круглосуточно)

Больше информации на сайте: www.atvadas.lv.

Как добраться:

Автобусы: № 9, 48 (остановка «Ул. Тераудлиетувес»)

Трамвай: № 11 (остановка «Братское кладбище»)

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Консультации и заказы (памятники): +371 8388, 29220015

Круглосуточные телефоны (похороны): +371 8388, 20692069

ATVADAS_Logo

Официальные сайты:

www.monumenti.lv - продажа и установка памятников

www.atvadas.lv - помощь в трудную минуту

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#Латвия #социальная помощь #похороны #памятники #документы
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