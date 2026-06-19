Строительство заборов или защитных ограждений вдоль всей железнодорожной сети потребовало бы значительных финансовых вложений, сообщили в государственной компании «Латвийская железная дорога» (LDz), комментируя возможные меры по повышению безопасности вблизи путей.

В компании пояснили, что средства потребовались бы не только на строительство ограждений, но и на их последующее содержание.

В LDz подчеркнули, что заборы являются важным элементом безопасности, однако не способны полностью предотвратить сознательные нарушения или рискованное поведение людей на железной дороге. Поэтому большое значение имеют и образовательные мероприятия. Компания регулярно проводит информационные кампании по безопасности и читает лекции в учебных заведениях.

В 2022 году при софинансировании Европейского союза был начат проект по строительству ограждений и пешеходных переходов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Планировалось оборудовать наиболее опасные участки в Риге и пригородах, где наблюдается высокая интенсивность движения поездов и большой поток пешеходов. Однако подрядчик не выполнил обязательства по договору, поэтому в 2023 году LDz в одностороннем порядке расторгла контракт.

В компании также отметили, что важная роль в обеспечении безопасности принадлежит самоуправлениям и дорожным службам. Согласно нормативным актам, именно владельцы дорог отвечают за содержание подходов к железнодорожным переходам. Поэтому повышение безопасности в населённых пунктах требует совместной работы железнодорожников, муниципалитетов, дорожных служб и других участников процесса.

LDz сообщает, что в рамках имеющегося финансирования постоянно реализует технические улучшения и модернизирует инфраструктуру. В частности, постепенно обновляется покрытие на переходах, устанавливаются направляющие конструкции типа «лабиринт», регулирующие движение пешеходов. На наиболее опасных переходах монтируются световые и звуковые сигналы, а в отдельных местах строятся ограждения.

В 2025 году компания обновила каталог пешеходных переходов, включающий более 500 объектов. Для каждого из них оцениваются такие параметры, как обзорность, состояние покрытия, скорость движения поездов и интенсивность пешеходного потока. С учётом этих данных, а также близости школ и других факторов определяются приоритетные объекты для модернизации. До конца 2027 года планируется обновить 45 переходов.

Сейчас ведётся активная разработка строительных проектов и закупка необходимых материалов. Часть расходов покрывается за счёт проекта модернизации электрифицированной железнодорожной сети, остальная часть — из бюджета LDz.

До июля 2026 года во временную эксплуатацию планируется ввести 12 железнодорожных переездов и один пешеходный переход на участках Лиелварде–Скривери и Торнякалнс–Елгава. Эти работы выполняются в рамках проекта повышения скорости движения поездов. В ходе реализации проекта также ограждаются отдельные участки железнодорожных путей.

До 2029 года в рамках проекта соединения аэропорта Риги с центром города будут реализованы дополнительные меры безопасности на участках Торнякалнс–Иманта и Яняварти–Огре. Кроме того, мероприятия по повышению безопасности предусмотрены на участке Слока–Тукумс II. Точное количество модернизируемых переездов и переходов станет известно после завершения проектирования, ориентировочно в конце 2027 года.

В компании подчёркивают, что безопасность остаётся одним из главных приоритетов LDz, поэтому работа по модернизации мест пересечения железной дороги будет продолжаться поэтапно с учётом оценки рисков и доступного финансирования.

В LDz также отметили, что постоянно отслеживают возможности привлечения внешнего финансирования. Сейчас в рамках Плана восстановления и устойчивости ЕС реализуется проект модернизации электрифицированной железнодорожной сети, предусматривающий наряду с техническим обновлением и мероприятия по повышению безопасности.

По мнению компании, дальнейшие проекты по улучшению безопасности также будут зависеть от доступности европейских фондов и условий соответствующих программ финансирования.

Ранее сообщалось, что оборот концерна LDz в прошлом году составил 201,2 млн евро, что на 13,9% меньше, чем годом ранее. При этом убытки концерна сократились в пять раз — до 7,8 млн евро.

Оборот самой LDz в 2025 году составил 142,5 млн евро, что на 8,1% меньше показателя 2024 года. До получения компенсационных выплат оборот компании составлял 118 млн евро, а убытки достигали 25,7 млн евро.