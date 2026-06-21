Подруга моей жены, дама весьма взрослая, сделала решительный шаг в своей профессиональной жизни. Все время трудилась художником оформителем — реклама, витрины и так далее. Но вот собралась, и закончила годичный курс для медсестер!

И сейчас трудится в операционной, в одной из крупнейших больниц страны. Кроме предсказуемой тяжести работы, к которой она была морально готова, есть еще наблюдения – огромная текучка персонала, прежде всего младшего. Вполне реально после выходных недосчитаться нескольких сестричек, санитарок. Девушки могут просто загулять, а что там с больными, их совершенно не волнует...

У не имеющего – отнимется

В результате всех правительственных пертурбаций министр здоровья у нас остался все тот же самый Хосам Абу Мери от «Нового Единства». Чего же ждать больницам страны, в особенности в регионе с весьма возрастным населением – как Латгалия?

На совместном заседании нескольких комиссий Сейма озвучили тревожные тенденции: несмотря на несколько лет «реформ», на Востоке Латвии снижается доступность и качество услуг здравоохранения, врачи неотложной медицинской помощи мигрируют в Ригу и за границу, та же самая тенденция касается амбулаторного персонала.

Тем временем, для всех больниц Латгалии на этот год запланирован жирный «минус» – отнимают финансирование:

у Даугавпилсской на 1 545 356 евро,

Прейльской — на 1 215 820,

Алуксненской — на 647 044,

объединенной Балвско-Гулбенской — на 638 344,

Резекненской — на 431 394,

Краславской — на 160 158,

у Лудзенского медицинского центра — на 47 802 евро.

Итого, на 4 658 918 евро изымают денюжек в том самом регионе, который фактически превратился в прифронтовую зону! И, что самое поразительное – к сокращению предполагаются бюджеты именно что приемных отделений. А куда в случае чего везти раненых солдат и гражданских жителей?

– Было такое обоснованное беспокойство во многих уголках Латвии, – признал председатель Комиссии Сейма по долгосрочному развитию Угис Митревицс (Национальное объединение).

В этом году данный рабочий орган уже в третий раз собирался с коллегами из других комиссий, чтобы разобраться с медпомощью в регионах. «Вопросы остаются», – признал политик. Парламент обязан принять политическое решение – что же оставить в бюджете на 2027 год.

Кстати, реформа по Абу Мери нацелена аж до 2029 года – видимо, столь долго министр намерен оставаться в кресле.

«Не во всех больницах возможно обеспечить...»

Министерство здоровья, со своей стороны, ссылается на объективные факторы. Да, «доступность услуг неравномерна», «на практике находящихся на одном уровне больниц возможно обеспечить различный объем...». Первопричиной, конечно, является возрастная структура населения Латвии – у нас уже свыше 22% народа старше 65 лет. «Возрастает нужда в лечении, реабилитации и уходе за хроническими больными». «Для сложного лечения нужны команда и оборудование».

Потому и выходит, что «не хватает лечебных персон», «не во всех больницах возможно обеспечить присутствие нужных специалистов все сутки».

Потому в ЛР и строится, вместо текущей, пятиуровневой (существовала около 10 лет), трехуровневая система больниц. Высшим станет многопрофильное лечебное учреждение, где команды специалистов будут работать в режиме 24/7, лечение предоставят по всем главным профилям: хирургия, гинекология, педиатрия и т.д., в том числе сложные случаи. К таковым относятся 8 больниц — от Страдиня до Зиемелькурземской (Вентспилс) и Видземской (Валмиера).

Затем последуют региональные больницы, специализирующиеся на хирургии и травматологии, а также острых амбулаторных случаях. Тут 7 медучреждений, и тоже широкий географический разброс — от Мадоны до Кулдиги.

Наконец, на низовом уровне останутся локальные больницы, обеспечивающие круглосуточную неотложную помощь, а также прием пациентов, диагностические исследования, терапию и лечение хронических больных. В них обязательно должен иметься дежурный врач! Один на всех.

К этой категории относятся 12 больниц, из коих 6 — именно на Востоке.

Медики заговорили о переезде

«Готовность к часу X», о которой неоднократно упоминал г-н Митревицс, тем самым, будет, что называется, базовой. А вот Маргерс Зейтманис, председатель правления объединенной Балвско-Гулбенской больницы, сказал, что «не знает, о чем была договоренность».

– Я призываю не торопиться. У нас много неизвестных, чтобы такой поворот проводить. Взволнованы врачи, сестры, пациенты. Доктора не сеют панику, но люди между собой говорят, что надо отправляться в Ригу, в Курземе, куда-то еще. Новости о снижении приграничного финансирования – непродуманны!

«Восточному блоку нужны хорошие новости, – заявил медик. – Не то, что мы что-то снимаем, а что прибавляем. Это чрезвычайно важно».

Пока же в Латгалии и Северном Видземе, которые принадлежат к Восточному приграничью, еще нет объективных данных ни по демографии, ни по электронным направлениям в больницы — т.е., факторам, которые могли бы объяснить, отчего медиков лишают денег.

Алгоритм для пациента

Депутатов ознакомили с процедурой локальных больниц. По версии Минздрава, больной должен явиться сам (привезен родственниками), или доставлен Службой неотложной медицинской помощи.

В приемном отделении с ним работает команда (врач-специалист, сестра/помощник врача, рентгенография, лаборатория), проводится первичная стабилизация. В более легких случаях оказывается помощь на месте — лечат, наблюдают, ведут уход ближе к дому.

В случае необходимости специализированной помощи — пациента перевозят на медицинском транспорте в региональную или многопрофильную больницу.

«Важно: приемные отделения не будут ликвидированы», – успокаивает Минздрав (да, но только их оставят на голодном пайке!). Так, в случае травмы, подозрения на перелом, местная больница лишь сделает рентген и зафиксирует конечность – а вот если потребуется операция, то пациента транспортируют как минимум в региональную больницу. Возможно, что и в многопрофильную, «если тяжелая травма, многие травмы или опасное для жизни состояние».

При признаках инфаркта или инсульта — ТОЛЬКО многопрофильная больница, локальная может только стабилизировать и перевезти; региональная — подключиться для планового лечения (если имеется соответственный профиль кардиологии).

Следовательно, на всю республику останется лишь 8 больниц, которые смогут реально обеспечить все профили лечения, причем круглосуточно. Интересно, что в той же Латгалии, где у местных медучреждений забирают деньги для неотложной помощи, все же сохраняется 2 многопрофильных больницы — в Даугавпилсе и Резекне; а вот во всей Земгале нет ни одной. Хотя расстояние, к примеру, от Вадакстской волости на границе с Литвой, до столицы — 120 км.