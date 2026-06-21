«Недавно у меня состоялся разговор с сотрудницей Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) — муниципальной компании, которая обслуживает наш дом. В разговоре сотрудница упомянула, что через некоторое время каждый дом обязан будет принять решение: либо устанавливать новые одинаковые счётчики воды удалённого считывания, либо устанавливать новые одинаковые счётчики воды обычные (так же, как и сейчас, но все одинаковые, в одно время и одной фирмы).

Позже я поискала информацию на эту тему в интернете. На сайте Центра защиты прав потребителей (РТАС) обнаружила, что:

«До 1 января 2027 года совладельцам дома нужно принять решение о дальнейшей системе учета потребления воды — перейти ли на единую систему или остаться с существующей».

Позже на сайте уже Министерства экономики нашла такую информацию: «Жители смогут продолжать пользоваться уже установленными счетчиками даже после истечения срока их проверки, и этот порядок будет действовать до тех пор, пока сообщество собственников квартир не примет решение о замене централизованных счетчиков во всем жилом доме, установив единые требования ко всем счетчикам, – такие, например, как чувствительность, требования к возможности дистанционного считывания и т. д.

Решение о внедрении единой системы учета потребления воды сообщество собственников квартир должно принять до 1 января 2027 года, основываясь на сделанной управляющей компанией оценке экономической целесообразности установки дистанционно считываемых счетчиков потребления воды, включая дистанционное считывание данных открытого типа».

То есть, насколько я поняла, дом имеет право остаться на старой схеме.

А управляющая компания (в нашем случае RNP) должна сначала произвести оценку целесообразности и довести эту оценку до сообщества собственников дома, а не ставить вопрос так, что собственники обязаны устанавливать новые счетчики холодной и горячей воды. Или я что-то не так поняла? Читательница портала bb.lv»

Отвечает руководитель отдела по общественным связям и маркетингу Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова:

– В целом никто не обязывает жителей устанавливать новые счетчики, и окончательное решение остается за собственниками квартир

Если в доме нет больших потерь воды – то есть, если ежемесячные показания общего счетчика дома примерно совпадают с общими показаниями счетчиков квартир, – то можно спокойно продолжать пользоваться и старыми счетчиками. Иными словами, если дом не примет решение о единой процедуре учета, то мы как управляющая компания будем использовать тот порядок, который действовал до сих пор.

Однако если в доме регулярно наблюдаются большие потери воды, то в интересах самих же собственников квартир было бы целесообразно принять решение о едином порядке учета и установке новых счетчиков.

Когда отходят воды

Важный момент: при принятии решения о замене счетчиков главное соображение, которым следует руководствоваться – происходят ли в доме регулярные потери воды (более 20% в течение 3 месяцев подряд). Именно РЕГУЛЯРНЫЕ – поскольку единичные внезапные большие утечки обычно бывают связаны с какими-то экстремальными ситуациями, которое можно устранить и предотвратить (аварии, повреждения и т.п.)

Если причиной больших потерь воды не является физическая утечка, то речь может идти именно о повседневном «хроническом» неточном учете потребления воды. А неточный учет на практике может включать в себя и просто ошибки людей в ходе предоставления показаний, и преднамеренное искажение показателей (например, для «экономии» денег за счет соседей) при больших счетах за отопление. Это и случаи мошенничества – когда некоторые «умельцы» ставят на свои счетчики всякие хитрые приспособления, чтобы их прибор не показывал реальное потребление.

Капельные потери

Нередко неточности бывают связаны с низкой чувствительностью счетчиков старого типа: старые счетчики могут не улавливать, например, как вода медленно, по капле, утекает из неисправного крана или унитаза. И когда это происходит постоянно, день за днем, за месяц может «накапать» внушительная сумма, которую затем приходится коллективно оплачивать всем соседям.

Также немалое значение имеет период сдачи показаний. Чтобы жителям было удобно, им предоставлена возможность сдавать показания счетчика в течение нескольких дней, однако показания общедомового счетчика считывается в один день. Соответственно, неизбежно возникают расхождения, поскольку человек продолжает пользоваться водой и в «промежуточное» время – между днем, когда он сдал показания своего квартирного счетчика и днем, когда были сняты показания общедомового счетчика

Проблемы и их решения

Таким образом, мы как управляющая компания рекомендуем собственникам квартир в домах, где регулярно замечены большие водопотери, выбирать дистанционно считываемые счетчики, поскольку они решают несколько проблем:

позволяют избежать ошибок (случайных или намеренных) в ходе предоставления показаний квартирных счетчиков;

позволяют избежать некорректных подсчетов из-за того, что показания предоставляются в разное время;

ультразвуковые, дистанционно считываемые счетчики чисто технологически лучше всего подходят для измерения воды, поскольку ими невозможно манипулировать – например, при помощи установки магнита;

n благодаря своей высокой чувствительности такие счетчики способны зафиксировать и очень низкое потребление воды, благодаря чему появляется возможность оперативно определить, что, например, в квартире N протекает кран, – тихонько, буквально по капельке, но в течение суток месяцы напролет, – и сообщить владельцу данной квартиры о необходимости ремонта. Это позволит сократить ненужное потребление воды, а значит — не вводить владельца квартиры, а с ним и весь дом, в лишние расходы.

Вольному воля

Но, как уже было сказано выше, окончательное решение как о необходимости установки новых счетчиков в принципе, так и о выборе конкретных, наиболее подходящих, остается за самими владельцами квартир – совладельцами дома.

И если дом все-таки не примет решения об этом, то учет воды будет продолжаться так же, как и раньше.