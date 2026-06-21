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Сколько продлится гроза? Прогноз погоды от латвийских синоптиков 0 493

Наша Латвия
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гроза
ФОТО: Telegraf.lv

В воскресенье воздух прогреется до +25...+29 градусов, а в прибрежных районах до +20...+25 градусов, предсказывает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет переменная облачность. Начиная со второй половины дня во многих местах пройдут грозовые ливни, местами очень сильные, локально также возможен град.

Ветер будет слабым, но во время грозы его порывы усилятся до 20 метров в секунду.

Жаркий день ожидается и в Риге, где столбики термометров поднимутся до отметки +27...+29 градусов. С утра будет светить солнце, однако во второй половине дня увеличится облачность и придет гроза с сильными ливнями. Будет дуть слабый ветер, во время грозы порывистый.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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