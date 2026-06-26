Вот, что выборы-то близлежащие делают! С 1 июля 2026 года до 30 июня 2027 года, в рамках «пилотного проекта» Министерства экономики, снижается до 12% налог на добавленную стоимость на хлеб, сырое молоко, охлажденное мясо и яйцо домашней птицы.

Меморандумом – по дороговизне?

Сохранивший, в правительственных бореньях, пост руководителя Минэкономики Викторс Валайнис (Союз «зеленых» и крестьян) в июне доложил коллегам по исполнительной власти, как боролся с повышением цен:

Представлены поправки к Закону о нечестной торговой практике;

Кабинетом Министров приняты Правила исследования и мониторинга выставления цен на товары, задействованы инструменты сравнения цен;

С 22 мая подписаны соглашения с торговцами о честном применении пониженной ставки НДС;

Утвержден план действий в торговой сфере.

По данным Центрального статистического управления умеренная инфляция в ЛР начала бешеный рост, в моменте став максимальной к концу 2022 года. К 2026 году инфляция достигла 57-процентного выражения в 10-летнем исчислении. При этом, на пищевые продукты она была еще выше – 75%, ну а по вышеназванной товарной корзине основных источников белков, жиров и углеводов для населения – увеличилась на 99%.

Потому правительственные экономисты декларируют необходимость «содействовать доступности основных продовольственных товаров для жителей Латвии, особенно с учетом домашних хозяйств с более низкими доходами».

Делать это предполагается по трем основным направлениям:

увеличивать ассортимент продовольственных товаров местного происхождения и объем торговли ими;

улучшать сотрудничество между розничными торговцами и производителями;

поддерживать рост народного хозяйства и долгосрочную конкуренцию в цепочке поставок продовольствия.

«Вас много, а я одна»

Тут вот, кстати, Ваш автор на личном примере обнаружил занятный тренд. В недавно открытом с шумным, почти скандальным, резонансом «русском» (на самом деле германском, но не суть) гастрономе в спальном районе Риги, совершенно случайно нашел плавленый сыр местного производства. Сделан на одном из региональных молокозаводов ЛР! Но отчего-то ранее не встречался мне таковой в прославленных торговых сетях столицы. Хотя по соотношению цена/качество вполне конкурентоспособен.

Ларчик просто открывался: продукты появляются (пропадают) с полок супермаркетов из-за комбинации логистических причин, изменения стоимости и коммерческих решений. Прежде всего, самой торговой сети должно быть крайне выгодно продавать ту или иную товарную позицию.

В отношении поставщиков действует старый, проверенный метод советской продавщицы «вас много, а я одна». Пока цены не опустят ниже плинтуса, разговора не будет. Эта невидимая часть айсберга никогда не предается гласности, ибо фигуранты зачастую балансируют на грани статьи 199 Уголовного закона – «Коммерческий подкуп»…

«Информация ограниченного доступа»

Вот именно так в документе Министерства экономики охарактеризованы сведения – кто, как и сколько торгует в ЛР продуктами. Прямо-таки стратегические сведения! А как же с пресловутой гласностью?

Лишь некоторые цифры позволено раскрыть. Итак: удельный вес местных продуктов в торговых сетях, которые подписали антиинфляционный меморандум, достиг 47,5%; в среднем применяемая скидка на товары составляет 31,35%; наценка на пищу из «корзины низких цен» – 4,25%.

При этом ведомство В.Валайниса утверждает, что в ЛР – самый низкий среди трех соседских республик уровень цен на продукты: в апреле 2026 года (к уровню прошлого года) он опустился на 0,7%, тогда как в Эстонии вырос на 2%, а в Литве на 0,4%.

Дефляция как по маслу

А вот по товарным группам у нас получается вот что: никак не хотят подчиняться руководящим указаниям начальства свежие овощи и фрукты (за год подорожали на 48,6%!), говядина (плюс 10,2%), свежие ягоды (плюс 8,2%).

Со своей стороны, лидерами по понижению цен сделались с весны 2025 по весну 2026 года: картофель (-28,2%), салаты (-25,8%), масло (-21,8%), растительное масло (-13,5%).

Здесь стоит обратить внимание на появление среди самых падающих цен – того самого сливочного масла, которое всего лишь пару лет назад на прилавках заключали в пластиковую сбрую со «звонилками», дабы не воровали. В социальных сетях масло сравнивали с биткоином, и предлагали печатать на 3D.

А сейчас бывают случаи, когда цена за 200-граммовую пачку опускается ниже… 1 евро. Рынок пощады не знает – и когда производители, в надежде на барыш, пускаются в перепроизводство, выходит затоваренность складов. Попытка повторить времена К.Улманиса, когда ЛР снабжала маслом всю Европу, явно не увенчалась успехом. Съедим сами?

Сырик дешевле пятерки за кило

Ввиду появления так называемой «корзины низких цен», который официально подписали вместе с властями Maxima, Rimi, Lidl, Top!, Aibe и Elvi, Минэкономики предлагает ориентироваться на то, что супермаркеты, по-старому говоря, выкидывают на прилавки.

«Наблюдения свидетельствуют, что корзина низких цен включает 10 или более продуктов», – заявили экономисты-наблюдатели.

Да, в стране, при среднем ценовом уровне в 12 евро за 1 кг сыра, имелись и существенно более дешевые позиции. О них даже свидетельствуют ценники… у пустых ячеек магазинов. Поскольку, к примеру, тот сыр, который стоит 4,99 евро/кг - разбирают моментально. Никак не получается «доступности в 92%», о которой рапортует Минэкономики.

Потому высокие показатели покупательской способности населения – почти 111% в конце прошлого года, по сравнению с июлем 2024 года, выглядят несколько натянутыми. Проблема в том, что для того, чтобы обнаружить весь потребный ассортимент пониженных цен для домохозяйства, надо посетить несколько торговых точек – в одной сети проходят акции на одно, в другой на иное. Просто «дешевых магазинов» в Латвии априори не имеется!

Куда уходит мясо

Равнодушно выглядит и пищевая промышленность:

«Представляющие производителя организации не предоставили для оценки меморандума информацию, или свою работу по содействию местной продукции и ее продажам. А также не представлены предложения производителей и их представляющих организаций по улучшению ситуации для стимулирования динамики продаж местной продукции».

Ну и, конечно же, неожиданным ударом стало закрытие Мясного павильона на Центральном рынке. В силу своей уникальной специфики, он обеспечивал как премиальные товарные группы, так и самые бюджетные позиции. От халяльной баранинки до свиных косточек – было все. И ведь, что характерно, именно латышские фермерские хозяйства были поставщиками.

Как же волюнтаристское решение «отцов города» соотносимо с заботой о покупателе, и производителе?