Депутат о «репрессиях» СГД: у людей проблемы с уплатой налогов из-за нехватки денег

«У людей проблемы с оплатой налогов из-за того, что у них не хватает денег, довольно большая безработица и людям необходимо сводить концы с концами», - заявил в эфире TV24 депутат Сейма Эдгар Таварс, комментируя новость о том, что Служба государственных доходов (СГД) в сентябре начнет оповещать 70 000 физических лиц, предлагая им пересмотреть свои задекларированные доходы.

СГД при фильтрации данных отобрала 70 000 человек, у которых было замечено существенное несоответствие между оборотом банковского счета и задекларированными в СГД доходами.

«Если бы вместо этого Минфин и Минэкономики сделали все, чтобы привлечь в Латвию Google, Tesla, крупные международные компании, такие как Volkswagen, которые разместили бы здесь свои производственные мощности, аналогично тому, что мы видим в других странах нашего региона и мира, компании - крупные налогоплательщики - разместили бы у нас производства и создали бы здесь хорошо оплачиваемые рабочие места, тогда нам не пришлось бы иметь дело с, извините, мелкими самозанятыми людьми, которые кое-как сводят концы с концами - парикмахерами, и людьми, которые и так живут в стрессе, получают эту часть зарплатного конверта. Они тоже живут в стрессе - для него это неудобство», - высказал свое мнение Таварс в программе TV24.

При этом Таварс подчеркнул, что, конечно, СГД сейчас «делает свою работу».

«Если есть договоренность со стороны минфина поставить в такую ситуацию несколько десятков тысяч человек, то понятно – это для пополнения бюджета! Вместо того, чтобы предпринимать другие действия, как я уже говорил, мы прибегаем к репрессиям. Это будет иметь последствия», - уверен депутат 14-го Сейма Таварс. «Мы воюем не с теми, кто платит эти конверты, а с этими физическими людьми - рабочими. Фактически дошло уже до известного тупика», - добавил депутат.