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Нечего там читать! Латвийцам закрыл доступ к нескольким российским cайтам 1

Политика
Дата публикации: 23.08.2024
BB.LV
фото: pixabay.com

фото: pixabay.com

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ в Латвии к нескольким российским пропагандистским сайтам.

5 августа НСЭСМИ получил письмо от компетентного учреждения, в котором говорится, что контент, распространяемый на сайтах "ugoria.tv", "riadagestan.ru", "golosstepi.ru", "фонд-братское-сердце.рф", противоречит интересам латвийского информационного пространства и национальной безопасности.

Совет провел проверку сайтов и установил, что они распространяют искаженную и ложную информацию о войне в Украине и действиях России на оккупированных территориях Украины, поддерживают действия России. На сайтах также распространяется язык вражды и информация, направленная на оправдание военных преступлений России в латвийском обществе.

Параллельно совет рассмотрел полученное 6 августа письмо о порталах "irk.ru", "vzsar.ru", "radio1.ru", "hibiny.ru", "garant.ru", "zebra-tv.ru", в котором говорится, что опубликованный на сайтах контент поддерживает и оправдывает вторжение России в Украину и присоединение части Украины к России, а также соответствует нарративу российской агрессивной военной пропаганды.

Такие же выводы были сделаны по результатам оценки содержания сайтов "nvsu.ru", "zr.ru", "mfcrd.ru", "ndelo.ru", "lezgigazet.ru" и "kamtoday.ru".

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го августа

    Как и положено в демократическом государстве, только министерство правды знает, что читать и о чем думать своим холопам.

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