Год правительства Силини: успехи обнаружить не удалось

Скоро исполнится год, как у власти находится нынешняя правящая коалиция и соответственно – правительство Эвики Силини. Единственное крупное достижение этого правительства состоит в том, что… оно по-прежнему существует! Хотя поддержка в Сейме сократилась до критического минимума – в коалиции осталось всего 50 депутатов и плюс два независимых депутата, которые согласились (пока) поддерживать данное правительство.

Это значит, что с каждым голосованием по принципиальному вопросу правительству нужно будет или жестко следить за коалиционной дисциплиной, или… искать поддержки у оппозиции. Но о том, что ждет кабинет Силини в ближайшем будущем – чуточку позже, а сейчас попытаемся подвести скромные итоги работы нынешней исполнительной власти.

Без признаков «левизны»

Напомним, что нынешнее правительство впервые за последние два десятка лет было «разбавлено» левой политической силой в лице партии «Прогрессивные». Однако никакого реального разворота в сторону социал-демократической позиции и близко не произошло. До сего момента «левизна» в правительстве проявилась лишь в деле ратификации Стамбульской конвенции и создания института партнерских отношений – то есть право регистрировать факт сожительства у нотариуса, в том числе и однополым парам. В социальной политике никаких перемен не произошло.

Может, новое правительство стало более умеренным в национальных вопросах? За год и здесь никаких позитивных перемен не было констатировано. И коалиционные депутаты легко и непринужденно поддерживали большинство языковых инициатив перешедших в оппозицию «тевземцев» и «объединенных».

В комиссию Сейма – для доработки – была передана и абсурдная инициатива правой оппозиции о запрете и предвыборных дискуссий во всех СМИ на русском. Также депутаты согласились рассмотреть и поправки, которые наделяют Совет по общественным электронным СМИ правом вмешиваться в языковую политику (языковые пропорции) общественных СМИ. Коалиция даже с приходом в нее «прогрессивных» палец об палец не ударила, чтобы как-то сплотить общество и остановить радикализм, усиливающийся под предлогом войны на Украине.

Очень мало позитива!

А что же положительного сделало нынешнее правительство? Что-то, конечно, вспомнить можно, но нужно признать, что особо Силине и Ко похвастаться нечем. Да, коалиция одобрила, а Сейм принял закон, обязывающий банки перечислять деньги в качестве компенсации ипотечным заемщикам, которые оформляли кредит с плавающей процентной ставкой. С точки зрения самих ипотечных заемщиков, это было положительное решение, но сами банки и эксперты по финансам с этим, разумеется, не согласны. Кстати, Конституционный суд принял к рассмотрению соответствующие иски от банков и внебанковских кредиторов.

Наверное, со знаком плюс стоит оценивать и объявленную Силиней борьбу с бюрократией. Почему «наверное»? Потому, что до конкретных решений за год дело так и не дошло – вроде есть подвижки по сокращению административных барьеров в сфере недвижимости, подготовлены соответствующие поправки, но пока еще ничего в силу не вступило.

Если же учесть, что бюрократии у нас полно во всех сферах, то такими темпами, как действуют Силиня и Ко, бюрократия реально уменьшится лет через 5–7… В лучшем случае.

На полпути остановились и другие смелые инициативы – в частности, выход тех или иных госпредприятий на биржу. Возможно, котировка акций госпредприятий начнется в следующем году, но это еще не точно.

Реформы так и остались на бумаге

Правительство Силини с началом своей работы заявило несколько реформ – это и уже упомянутое укрощение бюрократии, и изменение системы отчислений богатых самоуправлений в фонд выравнивания, и реформа ценообразования лекарств… Пока никакой реформы фонда выравнивания не произошло, что же касается снижения цен на медикаменты, то здесь есть уже конкретные предложения, однако из-за жесткой реакции фармацевтической отрасли вступление в силу этой реформы отложили на следующий год. При этом глава Минздрава обещает, что в случае принятия предложенных изменений цены на лекарства снизятся на 15–20 процентов.

В целом правительство Силини ничего не смогло сделать для оживления экономики. Стагнация продолжилась, а на этой неделе, что символично, прямо под первую годовщину работы кабинета Силини, банковские аналитики еще снизили прогноз экономического роста в этом году до 0,8%. То есть де-факто экономика не растет, а падает!

Удивительно, но факт: почти два года трудилась рабочая группа по налогам, а в итоге правящие так и не смогли согласовать с социальными партнерами более-менее приемлемый вариант налоговых изменений.

Самолетная история и провал Rail Baltica

Первый год жизни правительства Силини не обошелся и без скандалов. Один из скандалов – «самолетный» – Силиня унаследовала еще от предыдущих двух правительств Кариньша. Но кульминация случилось именно при нынешнем правительстве – в результате Кариньш был вынужден уйти в отставку с поста министра иностранных дел.

Заметим, что эта отставка не была единственной в нынешнем правительстве. «По личным причинам» пост главы Минкульта покинула Агнесе Логина, вернувшись на работу в Рижскую думу. По слухам, госпожу Логину вынудили подать в отставку ее же коллеги по партии «Прогрессивные». Она оказалась весьма слабым министром. Ее однопартиец Каспарс Бришкенс пока остается на посту министра сообщения, но явно является сейчас самым слабым звеном этого правительства. Причина очевидна – ситуация вокруг реализации (или нереализации) проекта века Rail Baltica.

За год ни Бришкенс, ни Силиня не смогли навести порядок в системе управления этим проектом, не смогли решить вопрос с тем, каким же в итоге будет этот проект и его первая очередь (с остановками в Риге или все-таки нет?). Нет никакой ясности и по источникам финансирования проекта – то есть где взять деньги на то, чтобы можно было построить инфраструктуру в той же Риге, на которую Брюссель деньги выделять не намерен.

Впереди три проверки

Как долго продержится это правительство? Ответ на этот вопрос вам никто не даст. В краткосрочной перспективе Силиню со товарищи ждут три тяжелейшие проверки – принятие бюджета-2025, введение налоговых изменений и попытка реанимации проекта Rail Baltica. Смогут ли правящие политики эти испытания успешно пройти? Узнаем уже осенью.