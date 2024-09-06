В Латвии резко повысят ставку подоходного налога с населения (ДОПОЛЕННО)

Со следующего года планируется повысить ставку подоходного налога с населения (ПНН), установить фиксированный и более высокий необлагаемый минимум, а также повысить минимальную заработную плату, сообщил на пресс-конференции в пятницу министр финансов Арвил Ашераденс.

Предусмотрено ввести две ставки ПНН, в том числе 25,5% для доходов до 105 300 евро в год, или 8775 евро в месяц, и 33% для доходов свыше 8775 евро в месяц. Для сравнения: в настоящее время для зарплат 1667 евро/месяц применяется налог в размере 20%.

Министр финансов подчеркнул, что эти изменения повысят нетто-доход примерно 95% работающих, или всех, у кого брутто-зарплата составляет до 4000 евро в месяц, при этом наибольший прирост ощутят работники с зарплатой до 2500 евро.

Алгоритм минимальной зарплаты предусматривает, что она составит 45-50% от средней зарплаты по стране, с тенденцией к 50%. В 2025 году минимальная зарплата составит 740 евро, в 2026 году - 780 евро, в 2027 году - 820 евро, а в 2028 году - 860 евро.

Также планируется упрощенный необлагаемый минимум - 510 евро в 2025 году, 550 евро в 2026 году и 570 евро в 2027 году. В 2028 году необлагаемый минимум также запланирован на уровне 570 евро, но может быть и увеличен, сказал Ашераденс. Министр добавил, что необлагаемый минимум должен быть доведен до 80% от минимальной заработной платы.

В то же время для пенсионеров со следующего года предусмотрен необлагаемый минимум в размере 650 евро.

В настоящее время дифференцированный необлагаемый минимум применяется в постепенно уменьшаемой сумме к годовому доходу до 1800 евро. Работодатели уже давно отмечают сложность этой системы и необходимость ее упрощения. Поскольку сумма необлагаемого минимума останется неизменной независимо от зарплаты, у людей будет больше денег, несмотря на то, что ставка ПНН вырастет с 20% и 23% до 25,5%, пояснил Ашераденс.

Также предусмотрена дополнительная ставка ПНН на доход свыше 200 000 евро в год, учитывая все доходы - зарплату, дивиденды, капитал и прочие доходы. С 2027 года такие доходы могут облагаться еще одной дополнительной ставкой подоходного налога в размере 3%.

В качестве компенсационного механизма предусмотрен перевод взносов со второго уровня на первый уровень пенсий в размере одного процентного пункта.

По словам Ашераденса, предлагаемые изменения, предусматривающие снижение налогов на рабочую силу, будут стимулировать частное потребление и инвестиции, таким образом валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится на 0,2-0,3%, или на 330 млн евро за три года.

В то же время разработанные изменения выровняют конкурентоспособность затраты на рабочую силу в Латвии до уровня других стран Балтии.

Как отметили в Минфине, например, у работника без иждивенцев, получающего минимальную зарплату, в следующем году она увеличится до 740 евро в месяц. Поскольку необлагаемый минимум будет повышен до 510 евро в месяц, ожидается, что прибавка к зарплате составит 38 евро.

В 2025 году зарплата учителя без иждивенцев, который получает 1526 евро в месяц, увеличится на 34 евро, а зарплата работника, который получает 1600 евро в месяц и имеет двух иждивенцев, - на 63 евро в месяц.

Зарплата специалиста по информационным технологиям без иждивенцев, получающего 2000 евро в месяц, увеличится на 42 евро, а а специалиста с зарплатой 2000 евро и двумя иждивенцами - на 69 евро в месяц.

Зарплата руководителя, получающего 3000 евро в месяц, увеличится на 22 евро, а специалиста с зарплатой 3000 евро и двумя иждивенцами - на 50 евро в месяц.

Разработанные Минфином предложения предусматривают, что будет продолжено применение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% к характерным для Латвии свежим фруктам, ягодам и овощам, а поддержка и субсидий фермерам не будут облагаться ПНН.

Минфин предлагает пересмотреть акцизный налог на топливо и нефтепродукты. Также в целях гармонизации ставок акцизного налога со странами Балтии предлагается пересмотреть ставки налога на безалкогольные напитки с содержанием сахара до 8 г, алкогольные напитки, пиво и табачные изделия.

Также планируется пересмотреть ставки налога на лотереи, азартные игры, на эксплуатацию транспортных средств и на природные ресурсы.

Премьер-министр Эвика Силиня добавила, что плюсы почувствуют 95% жителей.