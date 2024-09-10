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Власти Латвии решили по-другому общаться с русскоязычным населением 2

Политика
Дата публикации: 10.09.2024
LETA
Власти Латвии решили по-другому общаться с русскоязычным населением
ФОТО: Unsplash.com

Совет общественных электронных СМИ (СОЭСМИ) совместно с общественными СМИ разрабатывает новый подход к работе с меньшинствами в общественных СМИ.

Об этом заявила министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), комментируя утвержденный СОЭСМИ план, согласно которому с 1 января следующего года на телеканале LTV7 будет контент только на государственном языке.

Министр отметила, что задача общественных СМИ - охватить все группы общества разнообразным контентом. В основных принципах медиаполитики также подчеркивается, что необходимо прилагать больше усилий для того, чтобы донести до проживающих в Латвии меньшинств информацию на латышском языке.

По словам Лаце, в настоящее время разрабатывается новый подход к работе с меньшинствами в общественных СМИ в соответствии с концепцией национальной безопасности, что привело к решению сменить название "Rus.lsm" на "LSM+", включив в него разделы на других языках меньшинств, а также отказаться от линейного русскоязычного вещания на LTV7. Министр подчеркнула, что эти шаги были предприняты в сотрудничестве между СОЭСМИ и общественными СМИ, а также с учетом данных об аудитории.

Данные по охвату аудитории показывают стабильно растущий спрос на контент "LSM+" в интернете - на портале и в социальных сетях. Поэтому эти каналы по-прежнему будут играть ключевую роль в работе с меньшинствами, рассказала представитель Латвийского телевидения Анита Янсоне. "LSM+" продолжает работу по созданию контента на английском, русском, украинском, белорусском и польском языках.

#общественные сми
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го сентября

    Даром не надо во времена инета. Абсолютно. Каждый сам выбирает что смотреть и на каком языке.

    8
    1
  • Д
    Дед
    10-го сентября

    Лошадь можно привезти к воде, но нельзя заставить пить!

    67
    3

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