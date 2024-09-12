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Латвия запретила белорусским авто находиться в стране 2

Политика
Дата публикации: 12.09.2024
LETA
Латвия запретила белорусским авто находиться в стране
ФОТО: dreamstime

Сегодня в окончательном чтении Сеймом приняты поправки к закону о дорожном движении, которыми устанавливается запрет на пребывание в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.

Поправки к закону гласят, что те зарегистрированные в Беларуси транспортные средства, которые находятся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября этого года.

В законе установлены два исключения. Исключения коснутся лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, управляющих принадлежащим им зарегистрированным в Беларуси специально оборудованным транспортным средством и въезжающих с целью навестить близких. Кроме того, заявку на въезд в Латвию можно будет подать на рассмотрение министру иностранных дел в случае особых обстоятельств, связанных с интересами государства.

В исключительных случаях можно будет обратиться в Службу финансовой разведки за разрешением на въезд на территорию Латвии на срок до трех месяцев.

Транспортное средство, зарегистрированное в Беларуси, должно быть зарегистрировано независимо от периода, в который планируется его нахождение в Латвии и участие в дорожном движении вне зависимости от государственной принадлежности собственника транспортного средства.

После установленного срока белорусские транспортные средства смогут въезжать в Латвию только для пересечения территории Латвии один раз транзитом, по предварительной записи в системе электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

Планируется, что в случае несоблюдения нового регулирования в Латвии можно будет осуществить конфискацию зарегистрированных в Беларуси транспортных средств в пользу Украины.

#белоруссия #санкции
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    12-го сентября

    Не понимаю, зачем власть лишний раз порождает ненависть людей к ним. Какой смысл в этой глупости- запрете въезжать на автомобилях? Кому и какой прок от этого? Единственные получают удовлетворение, те, которые абсолютно неадекваты на почве национализма и фашизма, но их же меньшинство.

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    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    12-го сентября

    Где их меньшинство, если сейм проголосовал (то есть большинство за)?

    4
    0

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