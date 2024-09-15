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Налоговая хочет знать, сколько наличных в карманах работающих латвийцев 7

Политика
Дата публикации: 15.09.2024
BB.LV
Налоговая хочет знать, сколько наличных в карманах работающих латвийцев
ФОТО: Global Look Press

В целях уменьшения теневой экономики Министерство благосостояния предлагает обязать работодателей информировать Службу государственных доходов (СГД) о том, что они выплачивают зарплаты работникам наличными. Это предусматривает разработанный министерством проект правил.

Как указывает Минблаг, в настоящее время ни один нормативный акт не обязывает работодателя предоставлять информацию о выплате зарплаты в наличной или безналичной форме, поэтому у СГД нет возможности получить точные данные о конкретных работодателях, которые выплачивают зарплаты наличными, и о работниках, которые их получают.

Для того чтобы устранить этот пробел, Минблаг предлагает добавить в сообщения работодателей о зарплатах графу, которая должна заполняться, если зарплаты выплачиваются наличными.

Согласно отчетам работодателей по состоянию на август 2023 года, у 76,9% или 63 463 работодателей работали до пяти работников, и у 55% из них имелись значительные риски выплаты зарплат "в конвертах". С учетом высокой доли зарплат "в конвертах" в теневой экономике Минблаг считает необходимым разработать нормативно-правовую базу, которая позволит налоговой службе получать данные для анализа, чтобы выявлять случаи выплат зарплат "в конвертах" без проведения объемных проверок.

Согласно результатам исследования "Индекс теневой экономики в странах Балтии 2009-2023", в 2023 году доля недекларированных зарплат, или зарплат "в конвертах", составляла 48,2% общего объема теневой экономики, что свидетельствует о том, что она по-прежнему остается распространенным явлением в стране, подчеркивает Минблаг.

0
5

Комментарии (7)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го сентября

    ...а если принять во внимание что RailBaltik чисто военный проект, то ой-ой-ой.

    9
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го сентября

    ...а если принять во внимание что RailBaltik чисто военный проект, то реально ой-ой-ой.

    4
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го сентября

    ...а если принять во внимание что RailBaltik чисто военный проект, то реально ой-ой-ой.

    4
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го сентября

    А так как в Латвии своих денег уже давно нет, то это был "общак". И его, скорее всего переправили в черную дыру, на Украину. Ну не зря же латвийские чиновники достаточно периодически в Киев летали и всё Черниговскую область "восстанавливали". А оттуда,100%, бабло уплыло в США. И теперь: своих они не выдают в принципе да и бабло все тоже там. А значит тут у них реальная попа. Теперь дилемма: либо поднимать налоги и прокручивать а-ля "Parex-bank', либо скоро начнутся интересные истории типа "Напарник" от Гайдая. "...у вас на стройке несчастные случай были? Нет. Ну ничего, будут.", ну и увидим кого сделают крайним. Можно даже тотализатор открыть!

    10
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го сентября

    Так сколько бюджетных денег разворовали пока а-ля RailBaltik начали строить. Очень верили что им от ЕС что-то перепадёт. А их поляки по-бороде пустили и теперь бюджет пустой. Т.е. пора на наоуы за нецелевые траты. Ну не зря же Кариньш так резко и далеко свалил. Два срока премьер-министром -- он же все знал!

    7
    0
  • Д
    Дед
    15-го сентября

    Считают чужие деньги, чтобы украсть.

    22
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    15-го сентября

    К сожалению все уже украдено. Решают теперь как это более правдиво жителей облапошить. Читайте "Приключения Чипполино"! Там все доходчиво описано.

    2
    0
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