Раз уж идея официантов не популярна, министры сами пойдут за кофе - Силиня

Поскольку привлечение официантов не популярно в обществе, министры сами будут тратить время на дорогу за кофе во время заседания правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет ЛЕТА.

Премьер-министр напомнила, что это была инициатива директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса. «Он хотел, чтобы на очень длинной и продолжительной встрече, также как в Европе, министры, по крайней мере, не тратили впустую часть своей зарплаты и свое время на кофе, чтобы они могли сосредоточиться на очень сложных вопросах в Кабинете министров», - пояснила Силиня.

У Кронбергса было желание «порадовать министров в качестве нового главы канцелярии», введя новый порядок, который также был бы только «понятным и нормальным, когда кто-то обслуживает в течение долгих часов (заседания)», - сказала Силиня.

"Очевидно, что такие вещи не популярны в обществе, и министры самостоятельно пойдут за кофе и зря будут тратить время", - рассудила премьер-министр.

"Поскольку это вызвало такой большой резонанс, мы сами пойдем за своими бумажными стаканчиками", - пообещала глава правительства.

Как сообщалось, запросная комиссия Сейма рассмотрит запрос оппозиционной фракции "Стабильность!" к премьер-министру Эвике Силине (Новое единство), в котором ей предлагается объяснить, действительно ли использовался официант на заседаниях правительства.

В пояснении Кронбергса упоминается, что члены Кабмина имеют доступ к кофемашине в подсобном помещении рядом с залом заседаний, где до сих пор каждый мог приготовить себе кофе.

"Чтобы избежать того, что во время собрания его участники уходят в подсобное помещение, чтобы приготовить себе кофе, я лично внедрил практику, внедренную в учреждениях Евросоюза, где во время встреч участникам собрания приносят кофе", - пояснил Кронбергс.

В своих объяснениях он утверждает, что вместе со своими коллегами, которые технически обеспечивают ход встречи, он приготовил кофе и попросил сотрудника кафе его вынести, чтобы и без того долгая встреча не была нарушена.

"Дополнительных затрат это не повлекло. Учитывая недовольство общественности такой инициативой, она осталась лишь на экспериментальной основе и не будет продолжена", - говорится в сообщении.

Между тем в запросе оппозиции высказывается мнение, что на заседании 27 августа было видно, что членов Кабмина обслуживал официант.

Партия выразила "понимание такой расточительности правительства и необходимости "экстра" услуги", требует от Силини явиться в Сейм и дать ответы на ряд вопросов.

В запросе упоминается, что депутаты хотят выяснить, включена ли должность - официант - в перечень должностей Кабмина на 2024 год или она используется как аутсорсинговая услуга. Также у Силины запросили разъяснения о том, какие обязанности должен выполнять официант и какую зарплату он получает. Также задается вопрос, будет ли Кабмин в следующем году пользоваться услугами официантов.