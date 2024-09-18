В Латвии введут еще один запрет на продажу алкоголя

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам в среду, перед третьим чтением, поддержала поправки к Закону об электронных СМИ, которые предусматривают введение в Латвии запрета на рекламу цен или скидок на алкогольные напитки в аудио- и аудиовизуальной рекламе.

Комиссия проголосовала за то, что поправки в этот Закон вступят в силу одновременно с изменениями в Закон об обороте алкогольной продукции в части ограничений на рекламу алкогольной продукции и ценовых скидок.

Параллельно комиссия в письме в комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам предложит пересмотреть срок вступления поправок в силу, установив его на 1 января.

Поправки к закону также предусматривают, что продукты-заменители табака не будут допускаться к рекламе в аудио- и аудиовизуальных коммерческих коммуникациях, а также в аудиовизуальных передачах электронных СМИ.

В настоящее время в Латвии, в соответствии с Законом об электронных средствах массовой информации, частично запрещена реклама алкогольных напитков, но за исключением двух видов напитков – пива и вина.