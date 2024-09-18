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В Латвии введут еще один запрет на продажу алкоголя 2

Политика
Дата публикации: 18.09.2024
LETA
В Латвии введут еще один запрет на продажу алкоголя

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам в среду, перед третьим чтением, поддержала поправки к Закону об электронных СМИ, которые предусматривают введение в Латвии запрета на рекламу цен или скидок на алкогольные напитки в аудио- и аудиовизуальной рекламе.

Комиссия проголосовала за то, что поправки в этот Закон вступят в силу одновременно с изменениями в Закон об обороте алкогольной продукции в части ограничений на рекламу алкогольной продукции и ценовых скидок.

Параллельно комиссия в письме в комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам предложит пересмотреть срок вступления поправок в силу, установив его на 1 января.

Поправки к закону также предусматривают, что продукты-заменители табака не будут допускаться к рекламе в аудио- и аудиовизуальных коммерческих коммуникациях, а также в аудиовизуальных передачах электронных СМИ.

В настоящее время в Латвии, в соответствии с Законом об электронных средствах массовой информации, частично запрещена реклама алкогольных напитков, но за исключением двух видов напитков – пива и вина.

#алкоголь # сейм
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    18-го сентября

    Неужели, дождались! Так ждали еще одного запрета, сразу видно, что правительство делом занимается, нужные законы и правила принимает!

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го сентября

    Фунфырики ограничьте, или от их продаж идёт хорошо кому-то на лапу? Вчера вечером катался на лясе по Каугури. Заехал на детплащадку погрызть купленые булочки с соком. И там уже валяется пустая тара от фунфырей на газоне.

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