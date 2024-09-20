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Сейм Латвии призвал ЕС прекратить импорт сжиженного природного газа из России 2

Политика
Дата публикации: 20.09.2024
BB.LV
Сейм Латвии призвал ЕС прекратить импорт сжиженного природного газа из России
ФОТО: LETA

Председатели комиссий по делам ЕС парламентов стран Балтии и Польши в совместном заявлении указали, что ЕС должен как можно скорее прекратить импорт сжиженного природного газа из России.

"Продолжая покупать сжиженный природный газ у России, ЕС сохраняет свою зависимость от страны, которая использует энергетику как гибридное оружие и инструмент манипулирования. Это подрывает единство ЕС и снижает доверие общества", - подчеркивают депутаты, отмечая, что каждый уплаченное России за энергию евро помогает финансировать войну против Украины и представляет прямую угрозу ЕС.

По мнению депутатов, импорт из России необходимо полностью прекратить политическим решением. Существующие и планируемые терминалы СПГ должны служить своей первоначальной цели - диверсифицировать маршруты импорта газа и позволить ЕС прекратить импорт из России, а не наоборот. "Эти мощности не должны стать черным ходом, через который российский газ попадает в Европу", - подчеркивают председатели комиссий.

Парламентарии призывают Европейскую комиссию, Европейский парламент, парламенты государств-членов и правительства государств ЕС действовать быстро для достижения цели, поставленной Еврокомиссией, и установить крайним сроком прекращение импорта газа из России 1 января 2027 года.

В заявлении подчеркивается, что решение о прекращении импорта энергоносителей из России должно быть долгосрочным обязательством.

"Мы должны оставаться стойкими в укреплении нашей безопасности и устойчивости, поиске решений, соответствующих ценностям ЕС", - говорится в заявлении.

Парламентарии призывают продолжать дипломатические усилия по укреплению отношений с надежными поставщиками энергоресурсов из других регионов, таких как Центральная Азия, Ближний Восток, США и Норвегия, чтобы обеспечить стабильное и диверсифицированное энергоснабжение, не позволяя ЕС заменить свою зависимость от российской энергетики зависимостью от других нестабильных поставщиков.

Председатели комиссий по делам ЕС парламентов стран Балтии и Польши встретились в начале недели в Вильнюсе, где обсудили общие приоритеты, такие как защита внешней границы и энергетическая безопасность.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    20-го сентября

    Нужно прекратить импорт, значит нужно, только , кто за эту блажь будет платить. Если правящие сделают американский или любой другой по цене российского, то пожалуйста, если же вся пьянка за мой счет, то не пошли бы они ....

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го сентября

    Шавочка выбежала из толпы-"тяфтяфтяф" и обратно в ноги убежала. Весь люд увидел какая она отважная.

    45
    1

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