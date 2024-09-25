«У Минфина денег нет», – огорошил депутат Гиртс Валдис Кристовскис («Новое Единство») участников Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям. Как же так получилось?

А ведь всякий раз, когда против соседей на Востоке вводились санкции, то с высоких трибун нам обещали, что на экономику Латвии это повлияет только положительно. Научится торговать на новых рынках, ну а если что недополучит, то государство обязательно компенсирует… Однако – не вышло.

«Существуют особые риски обхода»

На прошлой неделе отчитывался о своей работе Совет по санкциям при Кабинете министров. Сия структура включает в себя 27 различных институтов – от силовиков, например, Бюро защиты Сатверсме и Государственной погранохраны, до Ассоциации финансовой отрасли, Латвийской конфедерации работодателей, Латвийского союза самоуправлений, Латвийской торгово-промышленной камеры...

Деятельность Совета координирует министр иностранных дел – Байба Браже («Новое Единство), назначившая его председателем главу Юридической дирекции МИД Саниту Пекале.

«В случае с Латвией, находясь на внешних границах с Россией и Беларусью, учреждениям нужно быть особо бдительными, ибо существуют высокие риски обхода и несоблюдения санкций», – провозглашает документ, подготовленный национальными дипломатами.

«Наблюдаются стремления (внутренние и внешние) разрушить единство ЕС и политику строгих санкций», – констатируется в сообщении для правительства. Неужели же официальная Рига действительно думала, что ее трактовка действий Москвы будет автоматически разделяться, например, Дублином, Никосией или Загребом? В Евросоюзе сейчас 27 государств, и фактически у каждого из них сугубо свой подход – хотя только некоторые, вроде Венгрии, активно и открыто это афишируют…

«Принимая во внимание, что Латвия строго выступает за политику максимально сильных санкций (...) необходимо укреплять сотрудничество между публичным и частным сектором, чтобы способствовать единому пониманию необходимости санкций и единообразного исполнения».

«В данный момент упор есть на введение уже имеющихся санкций, одновременно работа ведется над определением новых санкций, однако этот процесс идет медленней, чем ранее», – сокрушаются в МИД.

«Также происходили многие судопроизводства в Суде Европейского союза, после которых замечено, что особо важна необходимость сильных доказательных материалов при включении лиц в список подвергаемых санкциям. (...) Ибо во многих делах суд заключил, что они не были достаточно обоснованы».

Европейская Фемида, подчеркнули не без осуждения в МИД ЛР, на подверженных санкциям бизнесменов и политиков «взирает либерально»…

Восточные партнеры – под увеличительным стеклом

Еще в 2023 году Латвией в рамках национального финансового сектора были заморожены 290 000 000 евро из РФ и РБ. Что касается неожиданно возросших экономических отношений с государствами Кавказа и Центральной Азии, то национальные институты «планировали анализировать данные торговли, чтобы понять, сколько из этих изменений есть легитимная диверсификация торговли и сколько случаи попыток обхода санкций».

В сотрудничестве с международной организацией по противодействию отмыванию денег – Moneyval – в Латвии был создан Регистр подлинных выгодополучателей, в котором отображены почти 99% имеющихся в стране коммерческих предприятий.

«До осуществления сотрудничества возможно проверить потенциального партнера... Еще один существенный фактор для успешного применения санкций – сила финансовой отрасли и трансформация модели бизнеса, в которой важную роль сыграл отказ от вложений нерезидентов, особенно из России и других восточных соседних государств». Ну, а если сами банки не разберутся с тем, куда шлют денюжку, то им подскажет Служба финансовой разведки, которая ныне координирует все санкционные действия в сфере оборота электронных и наличных средств. Впрочем, бывают и скидки «санкционированным» материальным ценностям. Так, в конце прошлого года Латвия скрепя сердце пошла на вывоз из Рижского порта 7000 тонн калийных удобрений с задержанного после начала широкомасштабных боевых действий в Украине судна Asian Majesty. При посредничестве ООН удобрения направили в нищее Зимбабве…

Уголок Дурова

Не уступили госструктуры Латвии и мессенджеру – детищу получившего глобальную рекламу благодаря французскому аресту своего отца-основателя Павла Дурова.

«Указывалось на проблемы в связи с платформой «Телеграм», посредством которой нарушаются установленные ЕС и Латвией ограничения, ибо распространяемое платформой аудиовизуальное содержание невозможно надзирать». Да уж, вот тут-то разгулялся бы Совет по электронным СМИ во главе с Иварсом Аболиньшем! Однако – ручки коротки. И то сказать: в «Телеге» можно увидеть все то, что сейчас запрещено в нашей богоспасаемой Латвии. И полные эфиры Соловьева и Саймса, и всевозможные «видео от первого лица» с фронта, как с российской, так и с украинской стороны.

Между тем именно функционирование «Телеграма» в начале эскалации в феврале 2022 года дало мне максимальный доступ к первоисточникам информации, драматическим боям в предместьях Киева. Сейчас же те же украинские паблики дают массу сюжетов, посвященных дезертирам, переплывающим Тису; про облавы на призывников; о взяточничестве в ТЦК – территориальных центрах комплектования. То есть сами украинские коллеги представляют информационную реальность совершенно не в том пафосно-героическом духе, что, например, на канале Freedom, который вещается в кабельных сетях ЛР.

А оно нам надо?

Впрочем, через два с половиной года есть смысл порассуждать о самой философии санкций. Ведь даже в самолетах предупреждают – при разгерметизации сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом на ребенка. Ибо если взрослый потеряет сознание, то кто поможет дитяте?

В нашем конкретном случае экономический половозрелый Евросоюз отказался от такой опции добровольно и принялся вместе со своим «трудным ребенком» Украиной жадно вдыхать разреженный воздух. Результат не заставил себя ждать.

Добро бы спад только в Латвии – но ведь стагнация и рецессия поразили крупнейшую экономику Евросоюза, германскую. А это уже не дает блистательных перспектив ни нашему экспорту на Запад, ни, скажем, покупке гигантом Lufthansa сделавшей вынужденную посадку компании airBaltic.

А ведь если бы поставки гражданской продукции, в том числе пресловутых товаров роскоши, на Восток продолжались – то в таком случае из оборота РФ и РБ были бы извлечены десятки миллиардов евро и долларов. Соответственно, они не были бы истрачены на войну, а наши госучреждения, получив соответствующие налоги (возможно, для таких операций разумно ввести особую ставку), смогли бы оказывать помощь любимой Украине. Однако к элементарным логическим выводам трудно прийти, если разум затуманен лозунгами и клише, типа «поддержим Украину до победы». Увы, крайне маловероятно исполнимыми…