В правительстве задумались о существенном сокращении сроков декретных отпусков 3 1476

Политика
Дата публикации: 25.09.2024
LETA
Изображение к статье: В правительстве задумались о существенном сокращении сроков декретных отпусков

В связи с нехваткой работников рассматривается возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис в передаче "Spried ar Delfi".

По его словам, отпуск по уходу за ребенком может быть сокращен на полгода или до одного года.

Однако это можно сделать только в том случае, если для детей с годовалого возраста будут организованы детские сады или услуги няни. Это позволило бы родителям как можно скорее вернуться на рынок труда.

"Нам важно смотреть в будущее, чтобы у нас было достаточно людей на рынке труда, чтобы мы могли обеспечить ту же пенсионную систему и ту же долю солидарности, которую сегодняшние работники платят за сегодняшних пенсионеров", - пояснил министр.

Он допустил, что сокращение отпуска по уходу за ребенком может быть реализовано в течение текущего парламентского срока.

Аугулис не исключил возможности оставить право выбора проводить больше времени в отпуске по уходу за ребенком. Однако основное внимание уделяется будущему, чтобы обеспечить доступность рабочей силы.

"Мы должны раньше приходить на рынок труда и позже уходить с него", - сказал министр.

