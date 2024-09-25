В связи с нехваткой работников рассматривается возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис в передаче "Spried ar Delfi".

По его словам, отпуск по уходу за ребенком может быть сокращен на полгода или до одного года.

Однако это можно сделать только в том случае, если для детей с годовалого возраста будут организованы детские сады или услуги няни. Это позволило бы родителям как можно скорее вернуться на рынок труда.

"Нам важно смотреть в будущее, чтобы у нас было достаточно людей на рынке труда, чтобы мы могли обеспечить ту же пенсионную систему и ту же долю солидарности, которую сегодняшние работники платят за сегодняшних пенсионеров", - пояснил министр.

Он допустил, что сокращение отпуска по уходу за ребенком может быть реализовано в течение текущего парламентского срока.

Аугулис не исключил возможности оставить право выбора проводить больше времени в отпуске по уходу за ребенком. Однако основное внимание уделяется будущему, чтобы обеспечить доступность рабочей силы.

"Мы должны раньше приходить на рынок труда и позже уходить с него", - сказал министр.