Оказалось, что 52 зарядные станции построены с чрезмерной мощностью, на что из бюджета министерства потрачено 3,1 млн евро - примерно в десять раз больше, чем обошлось бы строительство нормальных зарядных мощностей.

Вчера депутаты парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям захотели выяснить, почему чиновники министерства повели себя так безответственно. Председатель комиссии Гатис Лиепиньш признал, что выводы Госконтроля шокируют. Остается только спрашивать, кто из чиновников теперь должен нести ответственность за растрату 3,1 миллиона евро государственных денег на строительство дорогих зарядных станций?

С 2019 по конец 2022 года, при первом правительстве Кришьяниса Кариньша, Министерство земледелия возглавлял Каспар Герхардс (Национальное объединение). Конкурс выиграла компания, одним из владельцев которой является сестра политика Нацобъединения Рихардса Колса. Эта компания и была единственным претендентом. В конце 2022 года Герхардса сменил Дидзис Шмитс ("Объединенный список"). По словам премьер-министра Эвики Силини, вопросы по поводу этой закупки следует задавать им. Райвис Кронбергс, который сейчас является директором Государственной канцелярии, в то время был государственным секретарем Минземледелия.

Прокурор Арвид Калниньш сообщил депутатам, что от Госконтроля получено сообщение о возможных уголовных правонарушениях. Отчет о ревизии направлен в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для возможного возбуждения уголовного дела. Как сообщалось, действующий министр земледелия Арманд Краузе (Союз зеленых и крестьян) также поручил начать расследование действий чиновников министерства.

На вопрос депутата Сейма Скайдрите Абрамы ("Прогрессивные") о том, как вообще можно было провести коркурс, на который подал заявку только один претендент, заместитель госсекретаря Минземледелия Янис Шноре отметил, что в 2022 году из-за войны, развязанной Россией в Украине, планировался более быстрый переход на электромобили, отказ от двигателей внутреннего сгорания, которым необходимо топливо, импортируемое из России, поэтому решения принимались в срочном порядке.

