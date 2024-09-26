Ринкевич в ООН выделил преимущества Латвии в области ИИ и коммуникационных технологий

Дата публикации: 26.09.2024
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ООН подчеркнул преимущества Латвии в развитии искусственного интеллекта и коммуникационных технологий, сообщил советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис.

С 23 по 26 сентября Президент Латвии провел двусторонние встречи с лидерами 13 стран на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встреч президент и его собеседники обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в международных организациях, поддержку Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, а также поддержку кандидатуры Латвии на непостоянное место в Совете Безопасности ООН на период 2026-2027 годов.

Президент Латвии уделил особое внимание углублению экономического сотрудничества, подчеркнув потенциал Латвии в развитии искусственного интеллекта и коммуникационных технологий. В то же время Ринкевич подтвердил, что Латвия поддерживает активные действия по борьбе с последствиями изменения климата.

Кроме того, во время Генеральной ассамблеи ООН президент Латвии вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом и президентом Литвы Гитанасом Науседой встретились с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить региональную безопасность и поддержку Украины. Президенты согласились с необходимостью продолжать поддерживать Украину до ее победы над агрессором.

