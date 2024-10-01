Как известно, готовится решение о замораживании роста заработной платы высших должностных лиц, уже решено заморозить и увеличение госдотаций партиям, рост зарплат в публичном секторе не превысит 2,6%…

Но в какой–то момент политики пришли к мысли, что раз уж они демонстрируют ради экономии средств такое "самопожертвование", то можно чуть–чуть и народ "поприжать".

На минувшей неделе в общественное пространство были вброшены две идеи.

Во–первых, предлагалось сократить до года оплачиваемый государством отпуск по уходу за ребенком.

Во–вторых, предлагалось все–таки покуситься на систему пенсий по выслуге лет, повысив возраст, когда можно выходить на такую спецпенсию.

Первая инициатива проверку в народе не прошла: возмущению активных граждан и оппозиции не было предела. И вскоре по крайней мере две из трех коалиционных партий — Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные" заявили, что подобное предложение не поддержат. В итоге правящие решили снять эту тему с повестки дня.

А вот за предложение изменить систему пенсий по выслуге лет правящие ухватились. Но очевидно, что торопиться с принятием конкретных решений в этой сфере политики не будут и в любом случае будет введен довольно длительный переходный период, чтобы эта реформа не затронула тех, кто уже проработал по специальности, дающей право на пенсию по выслуге лет, уже 10 и более лет.

Интересно: что еще придумают правящие, чтобы и народ почувствовал, что проводится политика затягивания поясов?