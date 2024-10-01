Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После пряника достали кнут: власти ЛР отчаянно ищут, на чем сэкономить 1 1809

Политика
Дата публикации: 01.10.2024
BB.LV
Изображение к статье: После пряника достали кнут: власти ЛР отчаянно ищут, на чем сэкономить

Как известно, готовится решение о замораживании роста заработной платы высших должностных лиц, уже решено заморозить и увеличение госдотаций партиям, рост зарплат в публичном секторе не превысит 2,6%…

Но в какой–то момент политики пришли к мысли, что раз уж они демонстрируют ради экономии средств такое "самопожертвование", то можно чуть–чуть и народ "поприжать".

На минувшей неделе в общественное пространство были вброшены две идеи.

Во–первых, предлагалось сократить до года оплачиваемый государством отпуск по уходу за ребенком.

Во–вторых, предлагалось все–таки покуситься на систему пенсий по выслуге лет, повысив возраст, когда можно выходить на такую спецпенсию.

Первая инициатива проверку в народе не прошла: возмущению активных граждан и оппозиции не было предела. И вскоре по крайней мере две из трех коалиционных партий — Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные" заявили, что подобное предложение не поддержат. В итоге правящие решили снять эту тему с повестки дня.

А вот за предложение изменить систему пенсий по выслуге лет правящие ухватились. Но очевидно, что торопиться с принятием конкретных решений в этой сфере политики не будут и в любом случае будет введен довольно длительный переходный период, чтобы эта реформа не затронула тех, кто уже проработал по специальности, дающей право на пенсию по выслуге лет, уже 10 и более лет.

Интересно: что еще придумают правящие, чтобы и народ почувствовал, что проводится политика затягивания поясов?

×
Читайте нас также:
#Эвика Силиня
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео