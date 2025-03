Браже: Приоритеты Латвии – снизить боевой потенциал РФ и продолжать оказывать поддержку Украине

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, визит состоялся в период, когда нападения России на Украину усилились, в результате чего появились новые погибшие и раненые, а также нанесен обширный ущерб.

В министерстве подчеркивают, что потребности огромны, особенно в энергетическом секторе, поскольку Украина готовится к третьей зиме после полномасштабного российского вторжения. Таким образом, страны Балтии и страны Северной Европы едины в своей непоколебимой решимости поддержать Украину.

В ходе визита министры стран Балтии и Северной Европы проинформировали об обширных мерах помощи на зимний сезон, отвечающих самым насущным потребностям Украины, в том числе в сферах энергетики, социальной инфраструктуры и гуманитарной помощи. Целью поддержки является облегчение страданий, вызванных российскими нападениями, путем оказания помощи в обеспечении основных потребностей – отоплении и чистой воде - в холодные зимние месяцы.

Браже отмечает, что страны Балтии и страны Северной Европы, или NB8, являются вторыми в мире по величине поставщиками военной поддержки Украины.

«Мы посетили Одессу, потому что это важно не только для экономики и безопасности Украины, но и в глобальном масштабе, потому что зерно транспортируется по всему миру из портов Одессы через Черноморский коридор Украины. Удивительно, что Украина восстановила объемы грузоперевозок до довоенного уровня и имеет возможность выращивать урожай и перевозить его», - говорит министр.

Министр отмечает, что в то же время Одесса продолжает постоянно подвергаться все более интенсивным российским атакам, что доказывает, что Украине надо предоставить всю необходимую военную и финансовую поддержку для укрепления ее боевых возможностей и противовоздушной обороны, включая снятие любых ограничений на применение оружия дальнего действия для поражения военных объектов на территории России. «С этим согласны все министры стран Балтии и Северной Европы», - подчеркивает Браже.

Она также подчеркивает, что важно еще больше усилить санкции против России и ее соагрессоров, чтобы уменьшить поддержку экономической машины российской войны, добавив, что в будущем Латвия и Украина будут сотрудничать в предотвращении уклонения от санкций.

