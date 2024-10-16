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Браже: Приоритеты Латвии – снизить боевой потенциал РФ и продолжать оказывать поддержку Украине 6

Политика
Дата публикации: 16.10.2024
BB.LV
Браже: Приоритеты Латвии – снизить боевой потенциал РФ и продолжать оказывать поддержку Украине

Приоритетами Латвии являются сокращение военного боевого потенциала России, продолжение оказания военной, финансовой и другой поддержки Украине, а также достижение международной поддержки Украины и обеспечение привлечения России к ответственности во всех возможных форматах, заявила министр иностранных дел Байба Браже в среду после визита министров иностранных дел стран Балтии и Северной Европы в Одессу.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, визит состоялся в период, когда нападения России на Украину усилились, в результате чего появились новые погибшие и раненые, а также нанесен обширный ущерб.

В министерстве подчеркивают, что потребности огромны, особенно в энергетическом секторе, поскольку Украина готовится к третьей зиме после полномасштабного российского вторжения. Таким образом, страны Балтии и страны Северной Европы едины в своей непоколебимой решимости поддержать Украину.

В ходе визита министры стран Балтии и Северной Европы проинформировали об обширных мерах помощи на зимний сезон, отвечающих самым насущным потребностям Украины, в том числе в сферах энергетики, социальной инфраструктуры и гуманитарной помощи. Целью поддержки является облегчение страданий, вызванных российскими нападениями, путем оказания помощи в обеспечении основных потребностей – отоплении и чистой воде - в холодные зимние месяцы.

Браже отмечает, что страны Балтии и страны Северной Европы, или NB8, являются вторыми в мире по величине поставщиками военной поддержки Украины.

«Мы посетили Одессу, потому что это важно не только для экономики и безопасности Украины, но и в глобальном масштабе, потому что зерно транспортируется по всему миру из портов Одессы через Черноморский коридор Украины. Удивительно, что Украина восстановила объемы грузоперевозок до довоенного уровня и имеет возможность выращивать урожай и перевозить его», - говорит министр.

Министр отмечает, что в то же время Одесса продолжает постоянно подвергаться все более интенсивным российским атакам, что доказывает, что Украине надо предоставить всю необходимую военную и финансовую поддержку для укрепления ее боевых возможностей и противовоздушной обороны, включая снятие любых ограничений на применение оружия дальнего действия для поражения военных объектов на территории России. «С этим согласны все министры стран Балтии и Северной Европы», - подчеркивает Браже.

Она также подчеркивает, что важно еще больше усилить санкции против России и ее соагрессоров, чтобы уменьшить поддержку экономической машины российской войны, добавив, что в будущем Латвия и Украина будут сотрудничать в предотвращении уклонения от санкций.

#война рф и украины #байба браже
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6

Комментарии (6)

  • А
    Андрей
    17-го октября

    Глядя на эти упитанные лица с двойным подбородком хочется спросить - за чей счёт банкет?

    2
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го октября

    Все понятно. Приоритет г-жы Бопже -- это полное физическое уничтожение украинцев. Нет слов.

    3
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    17-го октября

    ну удачи им в укрощении потенциала, тогда как у самих в лучшем случае военный потанцевал

    10
    2
  • Д
    Дед
    16-го октября

    Вот никак не вспомню ни одного агрессивного действия России, по отношению к Латвии. Несмотря на то, что Латвия постоянно ведет агрессивную риторику по отношении к России. Даже оккупация о которой так заботятся в Латвии, была от СССР, в составе которой была и Украина. Тогда, какое дело Латвии до войны России с Украиной. Они большие, сами разберутся.

    19
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    17-го октября

    Дед, они шпроты наши запрещали. Незабудимнепраситм😭

    1
    3
  • JB
    Janis Berzin
    16-го октября

    Ложные, навязанные приоритеты государства ЛР привели страну Латвию к вымиранию.

    19
    0
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