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Две трети компаний не почувствовали сокращения бюрократии в Латвии 0

Бизнес
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Две трети компаний не почувствовали сокращения бюрократии в Латвии

Сокращение бюрократии, которое как Европейская комиссия, так и правительство Латвии в этом году обозначили одним из приоритетов, остается актуальной темой для предпринимателей, поскольку реального прогресса в этой области не достигнуто.

Несмотря на то, что об облегчении бюрократического бремени говорят уже многие годы, почти две трети опрошенных предпринимателей склонны считать, что за последние три года ситуация не улучшилась или даже ухудшилась.

В опросе латвийских компаний, проведенном Jumis Pro, выяснилось, что сокращение бюрократического бремени за последние три года почувствовала лишь треть компаний. Так, 5,5% считают, что ситуация значительно улучшилась, а 31,7% заметили небольшие изменения.

Большинство опрошенных представителей компаний придерживаются другого мнения.

Так, 42,1% заявили, что в сотрудничестве с контролирующими учреждениями ничего не изменилось, и им по-прежнему приходится выполнять процедуры, без которых можно было бы обойтись или которые можно было бы автоматизировать.

Еще 20,7% опрошенных почувствовали увеличение бюрократической нагрузки, так как им пришлось готовить больше отчетов, пояснительных записок или подавать дополнительные документы по сравнению с предыдущими годами. Одним из новых обязательств для бизнеса стал отчет по устойчивости (ilgtspējas ziņojums), который в этом году касается крупных компаний, но в будущем будет обязательным для всех предпринимателей.

«Цель Европейской комиссии – сократить административную нагрузку на компании на 25% в течение пяти лет, а для малых предприятий – даже на 35% – похвальна и должна быть реализована. Особенно с учетом того, что современные технологии достаточно развиты, чтобы максимально автоматизировать выполнение многих административных требований. Об автоматизации стоит серьезно задуматься не только в сотрудничестве бизнеса с государственными учреждениями, но и внутри самих компаний. По данным различных исследований об эффективности работы, во многих профессиях до 40% рабочего времени уходит на выполнение административных задач», – подчеркивает руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Для справки:

В начале января премьер-министр Латвии Эвика Силиня определила для правительства четыре приоритета на 2025 год: безопасность, поддержку семей, экономический рост и сокращение бюрократии, чтобы государственное управление стало более доступным для людей.

В свою очередь, 12 февраля Европейская комиссия объявила рабочую программу на 2025 год, направленную на повышение конкурентоспособности, улучшение безопасности и укрепление устойчивости экономики ЕС. В рамках этой программы комиссия планирует в течение следующих пяти лет облегчить применение правил ЕС на практике, снизить административную нагрузку и упростить регулирование.

Jumis Pro опросила 397 латвийских предприятий в феврале 2025 года. Среди респондентов 52,4% составляли предприятия с годовым оборотом до 500 000 евро, 16,9% — с оборотом от полумиллиона до миллиона евро, 9,6% — с оборотом 1-2 миллиона евро и 21,2% — компании с оборотом свыше 2 миллионов евро.

#бюрократия
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