Как убрать кухню за 10 минут

Хотите навести порядок на кухне без лишних усилий? Достаточно всего 10 минут, чтобы вернуть ей чистый и опрятный вид! Вот несколько простых советов, которые помогут вам быстро справиться с беспорядком.
Начните с посуды.
Сразу после еды мойте посуду или загружайте ее в посудомоечную машину.
Протрите поверхности.
Используйте универсальное чистящее средство, чтобы быстро убрать крошки и пятна со стола и столешниц.
Разберитесь с мусором.
Вынесите мусорное ведро и протрите его, чтобы избежать неприятного запаха.
Организуйте хранение.
Разложите продукты и утварь по местам, чтобы освободить пространство.
Не забывайте про пол.
Подметите или протрите пол влажной тряпкой, чтобы завершить уборку.
И ваша кухня всегда будет сиять чистотой!
Источник: woman
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