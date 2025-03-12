Как убрать кухню за 10 минут

Хотите навести порядок на кухне без лишних усилий? Достаточно всего 10 минут, чтобы вернуть ей чистый и опрятный вид! Вот несколько простых советов, которые помогут вам быстро справиться с беспорядком.

Начните с посуды.

Сразу после еды мойте посуду или загружайте ее в посудомоечную машину.

Протрите поверхности.

Используйте универсальное чистящее средство, чтобы быстро убрать крошки и пятна со стола и столешниц.

Разберитесь с мусором.

Вынесите мусорное ведро и протрите его, чтобы избежать неприятного запаха.

Организуйте хранение.

Разложите продукты и утварь по местам, чтобы освободить пространство.

Не забывайте про пол.

Подметите или протрите пол влажной тряпкой, чтобы завершить уборку.

И ваша кухня всегда будет сиять чистотой!

Источник: woman