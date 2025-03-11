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Насилие в школах, снова язык и статус для российских граждан. Что обсудят в Сейме? 0

Политика
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

А на пленарном заседании оценят сделанное и несделанное правительством Силини.

Завтра в комиссии Сейма по образованию, науке и культуре пройдет очередная дискуссия по поводу насилия в школе и путях искоренения этих проявлений. Депутаты же комиссии по социальным делам обсудят ситуацию с социальными работниками - нагрузка, оплата труда, подготовка специалистов.

Комиссия по иностранным делам наверняка одобрит исключение из закона о применении Гаагской конвенции статьи, которая дает право обращаться за получением доказательств по гражданским и коммерческим делам за рубежом и на русском языке. Запрет на использование в запросах русского языка объясняется геополитической ситуацией и агрессией России против Украины. Запросы в Латвию из-за границы по-прежнему можно будет подавать на латышском, английском и французском языках.

В свою очередь, комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества намерена заслушать информацию о ходе получения гражданами России статуса постоянного жителя ЕС. Как известно, дальнейшее постоянное нахождение россиян в Латвии, имевших постоянный вид на жительство, было увязано со сдачей экзамена на владение латышским.

На очередном же пленарном заседании Сейма в четверг Эвика Силиня выступит с отчетом о работе своего правительства и планах на будущее. После этого состоятся дебаты.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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