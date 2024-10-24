«Мы помним, что значит жить в московской оккупации», - Силиня призвала остановить Россию

Главная цель - добиться справедливого мира в Украине, но для этого Россию необходимо остановить, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня, выступая на открытии третьего парламентского саммита международной Крымской платформы.

По ее словам, латыши считают, что Украина может победить в этой войне, если партнеры обеспечат ей необходимую поддержку. Премьер подчеркнула, что Латвия делает все, чтобы способствовать победе Украины, потому что латыши помнят, что значит жить в "зле Московской оккупации".

"То, что Россия с 2014 года делает в Крыму и других частях Украины, напоминает нам пятьдесят лет оккупации в Латвии. Россия убивает жителей Украины, похищает украинских детей и выступает против крымских татар. Украина борется. Смелая борьба украинцев вдохновляет весь мир", - сказала премьер-министр.

Она сообщила, что Латвия продолжает оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от внутреннего валового продукта. Такая поддержка для Украины предусмотрена в этом, следующем и последующие годы. Силиня отметила, что Латвия защищает свободу Украины и в политической сфере и, кроме того, продолжает оказывать невоенную поддержку в сфере энергетики, защиты прав человека, обеспечении правопорядка. Латвия продолжит работу и над применением санкций против России.

"В Латвии не только правительство, но и население, частный и негосударственный сектор продолжают поддерживать Украину и помогать, как могут. Как член Евросоюза и НАТО Латвия продолжит поддерживать Украину на ее пути в блок и альянс. Мы считаем, что будущее Украины - в справедливом мире, безопасности и процветании среди других союзников в евроатлантическом сообществе", - сказала Силиня.

Сегодня в Риге проходит третий парламентский саммит международной Крымской платформы, целью которого является повышение осведомленности и поддержки международным сообществом суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ.