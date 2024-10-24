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«Мы помним, что значит жить в московской оккупации», - Силиня призвала остановить Россию 9

Политика
Дата публикации: 24.10.2024
LETA
«Мы помним, что значит жить в московской оккупации», - Силиня призвала остановить Россию
ФОТО: LETA

Главная цель - добиться справедливого мира в Украине, но для этого Россию необходимо остановить, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня, выступая на открытии третьего парламентского саммита международной Крымской платформы.

По ее словам, латыши считают, что Украина может победить в этой войне, если партнеры обеспечат ей необходимую поддержку. Премьер подчеркнула, что Латвия делает все, чтобы способствовать победе Украины, потому что латыши помнят, что значит жить в "зле Московской оккупации".

"То, что Россия с 2014 года делает в Крыму и других частях Украины, напоминает нам пятьдесят лет оккупации в Латвии. Россия убивает жителей Украины, похищает украинских детей и выступает против крымских татар. Украина борется. Смелая борьба украинцев вдохновляет весь мир", - сказала премьер-министр.

Она сообщила, что Латвия продолжает оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от внутреннего валового продукта. Такая поддержка для Украины предусмотрена в этом, следующем и последующие годы. Силиня отметила, что Латвия защищает свободу Украины и в политической сфере и, кроме того, продолжает оказывать невоенную поддержку в сфере энергетики, защиты прав человека, обеспечении правопорядка. Латвия продолжит работу и над применением санкций против России.

"В Латвии не только правительство, но и население, частный и негосударственный сектор продолжают поддерживать Украину и помогать, как могут. Как член Евросоюза и НАТО Латвия продолжит поддерживать Украину на ее пути в блок и альянс. Мы считаем, что будущее Украины - в справедливом мире, безопасности и процветании среди других союзников в евроатлантическом сообществе", - сказала Силиня.

Сегодня в Риге проходит третий парламентский саммит международной Крымской платформы, целью которого является повышение осведомленности и поддержки международным сообществом суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ.

#эвика силиня
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Григорий Антонов
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Комментарии (9)

  • ВЛ
    Василий Латгалец
    24-го октября

    Лучше всех занают КАК было те,кто ни одной секунды не жил в то время.А вообще было-бы интересно.если провести реальный опрос,в какое время хотели-бы жить люди? Особенно те кто реально жил тогда.

    9
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    24-го октября

    Лучше всех занают КАК было те,кто ни одной секунды не жил в то время.А вообще было-бы интересно.если провести реальный опрос,в какое время хотели-бы жить люди? Особенно те кто реально жил тогда.

    5
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    24-го октября

    Лучше всех занают КАК было те,кто ни одной секунды не жил в то время.А вообще было-бы интересно.если провести реальный опрос,в какое время хотели-бы жить люди? Особенно те кто реально жил тогда.

    4
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    24-го октября

    Лучше всех занают КАК было те,кто ни одной секунды не жил в то время.А вообще было-бы интересно.если провести реальный опрос,в какое время хотели-бы жить люди? Особенно те кто реально жил тогда.

    5
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    24-го октября

    Лучше всех занают КАК было те,кто ни одной секунды не жил в то время.А вообще было-бы интересно.если провести реальный опрос,в какое время хотели-бы жить люди? Особенно те кто реально жил тогда.

    4
    0
  • Д
    Дед
    24-го октября

    Мне американская оккупация нравится гораздо меньше.

    23
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го октября

    Ещё бы! А если кто не будут Украине "помогать", то тем "отключат газ". И это реальность!

    19
    1
  • 24-го октября

    Извещение-разъяснение ЦК КПСС и СМ СССР по Статуту "Латвийской Республики" от 17.12.2019 № 002.143

    pravosudija.net/article/izveshchenie-razyasnenie-ck-kpss-i-sm-sssr-po-statutu-latviyskoy-respubliki-ot-17122019-no

    7
    5
  • MI
    Marija Ivanova
    24-го октября

    В последнее время слушая политиков у меня стойкое ощущение несоответствия их желаний с реальными перспективами.

    27
    0
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