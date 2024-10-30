Латвийские избиратели пересмотрели свое отношение к политическим партиям

В октябрьском рейтинге партий на первое место вернулось "Новое Единство", а августовский лидер - Национальное объединение - занимает теперь второе место, свидетельствуют данные опроса SKDS.

Поддержку "Новому Единству" обещают 8,8% опрошенных, что немного больше, чем в августе (рост на 0,1%), а Национальному объединению - 8,5%, что на 1% меньше, чем в августе.

На третьей позиции с поддержкой 7,1% находится партия "Латвия на первом месте" (7,4% в августе). Четвертое место занимают "Прогрессивные", за которых в октябре готовы проголосовать 6,3% респондентов (в августе - 6,4%). Рейтинги обеих этих партий снизились по сравнению с августом.

Далее идут Союз зеленых и крестьян и "Объединенный список" - соответственно 6% и 5,4% (в августе 5,1 и 4,5%).

За "Согласие" обещают голосовать 4,8% респондентов (в августе - 5,3%), за партию "За стабильность" - 4,4% (4,7% в августе). Рейтинг "Суверенной власти" вырос на 0,2 процентных пункта - до 2,8%.

За остальные партии готовы голосовать менее 2% опрошенных.

Самое быстрое падение рейтингов пережила Новая консервативная партия - в октябре за нее готово проголосовать лишь 1% респондентов (в августе - 1,8%).

Более четверти опрошенных граждан заявили, что не знают, за кого голосовать, а 13,5% не будут участвовать в выборах.

В Сейм, как и раньше, прошли бы восемь политических сил - все партии, представленные в настоящее время в парламенте, и "Согласие", которое не прошло в 14-й Сейм.

Lsm.lv