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«Проверьте Ратниекса, он вообще что-то знает?» - Стрейчс выступил против сноса памятников в Риге 6

Политика
Дата публикации: 03.11.2024
BB.LV
«Проверьте Ратниекса, он вообще что-то знает?» - Стрейчс выступил против сноса памятников в Риге

Легендарный латвийский кинорежиссер и сценарист Янис Стрейчc резко высказался об идее Рижской думы демонтировать памятник писателю Андрею Упитсу и убрать памятник Судрабу Эджусу из парка Кронвалда.

Ранее заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс заявил, что снос памятников этим двум писателям является вопросом национального самосознания.

«Пусть он [Ратниекс - ред.] расскажет, что для него национальное самосознание! Какие культурные слои его составляют. Проверьте его. Знает ли он что-нибудь про Андрея Упитса? Он читал «Зеленую Землю», «Мальчиков из деревни Мосс»? Он видел спектакль «Жанна д'Арк», за который Упитс был удостоен премии фонда культуры в 1930 году?

«Зеленая Земля» укрепила мою латышскость. Исполнение этого произведения — самое прекрасное впечатление в моей жизни в Резекне. Я много читал Андрея Упитса и мог бы поговорить с ним про Андрея Упитса. Именно литература и театр сформировали нашу национальную идентичность. Насколько много об этой культуре знает этот человек?», - возмутился кинорежиссер.

#мнения #памятники
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3

Комментарии (6)

  • ФФ
    Федул Федулов
    4-го ноября

    Всегда умиляет, когда латыши хлопают в ладоши, когда закрывают русские школы или переименовывают улицы, или сносят памятники связанные с Россией или русскими, и искренне считают, что их школ, языка, культуры не коснётся...

    0
    0
  • Д
    Дед
    3-го ноября

    Знает ли он что-нибудь про Андрея Упитса? Да, бросьте, у него тик-ток максимально интеллектуальное чтиво.

    9
    1
  • РЖ
    Реджи Жилкин
    3-го ноября

    А улицы Элизабетес и Марияс названы в честь жен Александра I и Александра Ii ? Следовало бы тоже переименовать!

    10
    1
  • РЖ
    Реджи Жилкин
    3-го ноября

    А улицы Элизабетес и Марияс названы в честь жен Александра I и Александра Ii ? Следовало бы тоже переименовать!

    4
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го ноября

    Сносить к чёрту латышскую культуру!

    10
    6
  • JB
    Janis Berzin
    3-го ноября

    'Андрею Упишу" - Андрею Упиту или Андрейсу Упитсу! Гугл-переводчик статью писал?

    8
    2
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