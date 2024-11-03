«Проверьте Ратниекса, он вообще что-то знает?» - Стрейчс выступил против сноса памятников в Риге

Ранее заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс заявил, что снос памятников этим двум писателям является вопросом национального самосознания.

«Пусть он [Ратниекс - ред.] расскажет, что для него национальное самосознание! Какие культурные слои его составляют. Проверьте его. Знает ли он что-нибудь про Андрея Упитса? Он читал «Зеленую Землю», «Мальчиков из деревни Мосс»? Он видел спектакль «Жанна д'Арк», за который Упитс был удостоен премии фонда культуры в 1930 году?

«Зеленая Земля» укрепила мою латышскость. Исполнение этого произведения — самое прекрасное впечатление в моей жизни в Резекне. Я много читал Андрея Упитса и мог бы поговорить с ним про Андрея Упитса. Именно литература и театр сформировали нашу национальную идентичность. Насколько много об этой культуре знает этот человек?», - возмутился кинорежиссер.