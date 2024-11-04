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С военной точки зрения приоритетом являются пути Rail Baltica, а не красивые станции 2

Политика
Дата публикации: 04.11.2024
BB.LV
С военной точки зрения приоритетом являются пути Rail Baltica, а не красивые станции
ФОТО: LETA

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес недоумевает, почему пути Rail Baltica, являющиеся важнейшим с военной точки зрения этапом проекта, до сих пор не построены, даже частично, потому что в случае необходимости они бы позволили силам НАТО прибыть в страны Балтии как можно быстрее, пишет ЛЕТА.

«Следует осознавать, что с этим нужно торопиться. Я очень удивлен, что Rail Baltica до сих пор не завершена. Часть этого проекта уже могла быть реализована, и с военной точки зрения важная часть — это сами пути - постройте сначала их», - подчеркнул генерал-лейтенант в отставке Ходжес.

«После этого мы можем побеспокоиться о красивых вокзалах, но это не является приоритетом. Приоритетом является обеспечение сил НАТО возможности передвигаться как можно быстрее, как можно быстрее прибыть в Литву, Латвию и Эстонию. Разберитесь с этим сначала», - призвал он.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе заявил, что логистическая ситуация в Европе в последние годы улучшилась, однако "переброска сил в короткие сроки, например, из Баварии в Литву, по-прежнему является проблемой".

Ходжес оценил готовность европейских стран реагировать на потенциальные вызовы как путь, на котором мы еще не приблизились к нашей цели.

"Конечно, по сравнению с ситуацией двух-четырехлетней давности сделано немало. Однако у нас по-прежнему недостаточно боеприпасов, недостаточно ПВО, и переброска сил с одного места по-прежнему занимает слишком много времени. Это все важные факторы", - заявил Ходжес агентству LETA в ходе форума по безопасности и внешней политике "Рижская конференция".

Он подчеркнул необходимость продолжать учения, чтобы понять, какие дальнейшие улучшения необходимо внести.

«Каждый латвийский солдат должен знать, куда ему следует идти согласно планам войны. Мы наконец получили одобрение планирования, и вскоре Латвия получит подробные планы своего участия в общей обороне НАТО. Когда они будут получены, эти действия придется отшлифовать», — сказал отставной генерал.

На вопрос, могут ли люди в Латвии чувствовать себя в большей безопасности сейчас, чем два года назад, Ходжес ответил, что угроза военного вторжения существует всегда, два года назад люди в нее просто не верили.

«Думаю, теперь вы можете чувствовать себя безопаснее. Во-первых, в НАТО улучшилось планирование, существенно усилилась структура командования, в альянс теперь входят Финляндия и Швеция, боевая группа под руководством канадцев находится здесь в боевой готовности. У самой Латвии есть хорошие, трудолюбивые офицеры, и ваше министерство обороны предприняло все правильные шаги», — сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что после принятия Финляндии и Швеции в НАТО стало гораздо легче добиться безопасности на Балтийском море, и за спиной Латвии, Литвы и Эстонии стоят дружественные воды.

«Благодаря Украине российские вооруженные силы очень пострадали. Однако если США отвернутся от Европы, а сама Европа не сможет объединиться, то в течение трех-четырех лет Россия сможет восстановиться. Нам надо держать ногу у них на шее», — сказал Бен Ходжес.

#rail baltica
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Комментарии (2)

  • MiU
    Made in USSR
    4-го ноября

    С какой военной? Один "Искандер" и моста через Даугаву больше нет. Вся военная мощь, превращаясь в военную немощь, остаётся на левом берегу без возможности переправиться, чтобы попасть в ту же Чухонию. С военной точки зрения Rail Bаltica это авианосец. Авианосец, который имеет значение только в мирное время. Во время войны все авианосцы будут мгновенно уничтожены оружием, которое в тысячи раз дешевле его. Если не в десятки тысяч раз. P.S. Как там было в старосоветском детском стишке? "Только ночью страшен филин, а при свете - он бессилен" :-)

    2
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Made in USSR
    4-го ноября

    Одна ракета в определенное место Рижской ГЭС и нет не только мостов, но и самой Риги. При чем тут "...быстрейшее прибытие сил НАТО."?

    2
    0

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