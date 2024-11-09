Государственные и муниципальные предприятия в 2025 году уменьшат вознаграждение участникам советов и правлений на 5%, но это еще не точно. А вот что уже есть на сайте проектов правовых актов, так это текст предлагаемого Закона об обеспечении полового равновесия институтов руководства обществ капитала.

До 30 июня 2026 года необходимо обеспечить женщинам минимум 40% должностей в совете компании либо не менее 33% от должностей в совете и правлении в целом. Законодательство же об этом, согласно требованиям Брюсселя, должно быть принято до 28 декабря 2024 года.

Определив эффективные мероприятия

Данный законопроект, как примерно 70% нормативной базы ЛР, проистекает из директивы Европейского парламента и Совета ЕС — № 2022/2381 соответственно от 23 ноября позапрошлого года, "об улучшении полового равновесия среди директоров котируемых на бирже предприятий и требованиях связанных мероприятий". Необходимо "определить эффективные мероприятия, цель которых есть ускорить прогресс".

По мнению Брюсселя, "более равноправное участие в принятии экономических решений" — это очень правильно. "Таким образом будет оказано содействие разнообразию персоналу предприятий включению и улучшенным перспективам предпринимательской деятельности, используя все таланты, знания и идеи.

Более уравновешенное представительство женщин и мужчин в управлении предприятий, большая прозрачность процессов подбора персонала могут положительно повлиять на сокращение различий в заработной плате и способствовать желанию профессиональных специалистов к кандидатству, а также доверию к объективной оценке работы и профессионализму".

"Таким образом, данный законопроект способствует решению как экономических, так и социальных проблем, способствуя соблюдению равных возможностей и прав женщин и мужчин на рынке труда и подходу разнообразия к управлению и применению в принципах руководства предприятиями".

Сегодня не существует регулирования, определяющего механизм

Аспекты равноправия полов и прочего разнообразия в ЛР ныне включены в разработанный Консультативным советом корпоративного управления Кодекс корпоративного управления, состоящий из 17 пунктов, призванный "способствовать долгосрочному приросту ценности предприятия, его эффективному управлению и прозрачности деятельности".

В частности, "предприятие обеспечивает прозрачный порядок выбора и отзыва членов совета, а также соответственный опыт и компетентность членов совета, что включает в себя также критерии, что в совете представлены оба пола, а также, создавая состав совета, соблюдаются принципы разнообразия". В числе последних, между прочим, упоминаются также национальность и возраст.

Как говорится, хорошо, но мало. Потому в предложенный по лекалам ЕС документ административно вложилась как раз нынешняя премьер–министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") — его создавала межведомственная рабочая группа, созданная решением № 65 в годину ее работы министром благосостояния, 23 мая 2023 года.

В творческий коллектив вошел целый ряд участников — Министерства благосостояния, экономики, финансов, юстиции, Банк Латвии, Фонд общественной интеграции, Государственная канцелярия, совет Балтийского института корпоративного управления, правление Института корпоративной долгосрочности и ответственности, Латвийского консультативного совета корпоративного управления, правления Латвийской ассоциации руководства персоналом, местная биржа Nasdaq Riga.

Выяснилось, что в Латвии на 2024 год только 23,9% из членов правлений и советов предприятий капитала, котирующих свои акции на бирже, являются женщинами. В то же время в ЕС средний показатель уже 35%, тогда как руководящие и направляющие линии Брюсселя требуют минимум 33%.

Среди TOP 101 латвийских компаний в правлениях только 22% женщин, в советах — 19%. Если же взять государственные предприятия, то там уровень дам чуть больше — 28%. Более того, Латвия является единственным государством Евросоюза, где удельный вес женщин в руководстве котируемых на бирже компаний за последнее десятилетие даже снизился на 4,7 процентных пункта.

Как уже стало ясно, принимаемый к рассмотрению законопроект касается не только государственных и муниципальных, но всех предприятий вне зависимости от формы собственности. Главное, чтобы их ценные бумаги котировались на бирже.

Для того чтобы квалифицироваться под требования нормативного акта, они должны в течение последних двух отчетных лет соответствовать следующим критериям:

юридический адрес находится в Латвии;

среднее число работников не менее 250 человек;

нетто–оборот составляет по меньшей мере 50 миллионов евро либо балансовая стоимость по меньшей мере 43 миллиона евро.

Если общество капитала до 30 июня 2026 года самостоятельно не достигнет целей полового равноправия в своем руководстве, от него потребуется проведения открытой процедуры отбора на пост членов совета и/или правления.

На своей сетевой странице компания должна будет опубликовать критерии отбора кандидатов, которым надлежит являться сугубо профессиональными, однако "преимущество отдается кандидатам недостаточно представленного пола".

Банк Латвии выделяется в качестве того института, который, согласно Закону о финансовых инструментах рынка, будет надзирать за выполнением указанных нормативов. В виде советников ему приставят экспертов Фонда общественной интеграции.

Штраф до 10 000 евро, можно повторно

Такие санкции для юридических лиц, которые не обеспечат полового представительства, будут предусмотрены для юридических лиц, "когда необходимо реагировать на нарушения" в сфере полового равноправия. Вероятно также их неоднократное применение, причем уже через семь дней после предыдущего раза.

Максимальная мера пресечения для физического лица при этом составит 5000 евро. О наказании будет публично извещено.

"В данном случае значительнейшие критерии есть цель нормы и суровость санкций, — говорится в аннотации к законопроекту. — Цель публикации информации есть информировать и предупреждать общество и других адресатов законопроекта об осуществлении обеспечения регулирования равноправия полов. Дополнительно к этому характеристика сути нарушения откроет содержания законопроекта и практику его применения. В результате этого для других персон будут доступны направляющие линии, как осуществлять требования законопроекта".

Так что, как в песне поется, "девушка наша приходит в шинели". Корпоративные сражения в ЛР вскоре обретут гендерный образ!