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Глава МИД Латвии рассказала, что думает о разрешении США Украине наносить удары по России 2

Политика
Дата публикации: 19.11.2024
BB.LV
Глава МИД Латвии рассказала, что думает о разрешении США Украине наносить удары по России
ФОТО: LETA

Скорее всего, разрешение США на удары Украины по целям в России с использованием ракет дальнего радиуса действия было дано ранее, но этот шаг стал публичным позже, в контексте других событий, считает министр иностранных дел Латвии Байба Браже, пишет ЛЕТА.

В интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении она напомнила, что дипломаты стран, поддерживающих Украину, уже давно говорили о необходимости предоставить Украине возможность "осуществлять упреждающие действия и действительно атаковать места, где сосредоточено большое количество солдат, находятся логистические цепочки, пункты снабжения и военные объекты, чтобы предотвратить нападения России".

По мнению министра, публикация информации о разрешении США использовать ракеты дальнего действия для ударов по целям в России может быть направлена на сдерживание России от более масштабного наступления. Кроме того, это важный сигнал моральной поддержки для Украины.

По словам Браже, появление такой информации в СМИ именно в эти дни может быть связано как с 1000-дневной годовщиной войны, так и с вовлечением Северной Кореи в конфликт, а также с последней волной российских атак на Украину.

Тем не менее, министр предпочла бы, чтобы поддержка союзников Украины была более заметна на поле боя, а не ограничивалась публичной риторикой.

#война рф и украины #байба браже
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го ноября

    Не могу видеть эту морду со следами сельского вырождения.🤮

    22
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    19-го ноября

    Мадам,Вы себе место на шасси эвакуационного Боинга ВВС США уже забронировали?

    29
    0

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