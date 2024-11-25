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«Лишь бы кончилась война»: латвийский эксперт советует Украине принять трудное решение 1

Политика
Дата публикации: 25.11.2024
BB.LV
«Лишь бы кончилась война»: латвийский эксперт советует Украине принять трудное решение

«Люди уже могут быть счастливы, что война даже просто кончится»? - такое изменение общественного мнения на Незалежной прогнозирует в газете Diena директор Центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны Томс Ростокс.

«Это не лучший исход для Украины, - констатирует эксперт, -конечно, это не то, на что мы еще какой-то год назад надеялись, но это могло быть тяжелым решением, которое в будущем году надо принять».

«Ясно, что Россия постарается обыграть всех, то же самое попытается делать также Украина... Есть очень много проблем, очень много сложно решаемых вопросов, поэтому... это невозможно сделать быстро. Но на этих потенциальных переговорах наиважнейший вопрос будет, кто первым обозлит Трампа — будет ли это Украина или Россия».

«Здесь нужно принимать во внимание также то, что в последние десятилетия ряд президентов США старались образовать хорошие рабочие отношения с Россией, но это никогда в действительности не удавалось, по меньшей мере не с Путиным. Это означает, что проблема преимущественно на стороне России, поэтому есть основания думать, что Путин и Россия в конце концов Трампа взбесят и он тогда либо просто выйдет из этой организации переговорного процесса что было бы плохо для Украины, либо также усилит оказание помощи Украине. Такая возможность также существует, но плана пока нет, потому это есть спекуляции. Ибо точно так же может оказаться, что эта война Трампа не интересует и он просто либо не предоставит либо существенно уменьшит оказываемую Украине помощь, говоря — война идет в Европе и пусть Европа с ней пытается разобраться».

#война рф и украины
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го ноября

    До последнего украинца!

    24
    1

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