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Закупки в сфере обороны, проверка на алкоголь и бюджетные страдания. Что Сейм обсудит на этой неделе 1

Политика
Дата публикации: 25.11.2024
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Депутаты заслушают мнение религиозных деятелей по поводу сплочения общества.

На этой неделе комиссия Сейма по бюджету и финансам будет заседать по нескольку раз в день, дабы успеть рассмотреть (и отклонить!) все многочисленные поправки, которые поступили как к проекту бюджета-2025, так и к бюджетному пакету, состоящему аж из 31 законопроекта. Таким образом, пока бюджетный процесс в Сейме идет строго по графику - уже 4-го декабря начнется рассмотрение всех бюджетных документов в окончательном чтении на пленарном заседании.

Работа продолжается и в других комиссиях Сейма. Так комиссия по социальным делам обсудит реальную ситуацию и возможные предложения по государственной поддержке семей с детьми. А комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества решила поинтересоваться у представителей традиционных конфессий на предмет того, что они думают о сплочении общества.

Депутаты комиссии по обороне и внутренним делам обсудят, как усовершенствовать систему закупок в сфере обороны. Депутаты подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний ознакомятся с порядок проведения проверок на употребление алкоголя - при выдохе и в крови.

В среду состоится и очередное заседание парламентской следственной комиссии по Rail Baltica - депутаты-следователи уже завершили изучение прошлых ошибок в реализации проекта века и вплотную подошли к анализу сегодняшней ситуации. Депутаты обсудят с аудиторами предполагаемые затраты на запуск и реализацию проекта по состоянию на сегодняшний день.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • М
    Михаил
    26-го ноября

    идиоты неадекватные, что за сейм

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