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Правительству Силини дано задание: поднять число родов латышских женщин и пересмотреть ВНЖ нелатышей 10

Политика
Дата публикации: 26.11.2024
BB.LV
Правительству Силини дано задание: поднять число родов латышских женщин и пересмотреть ВНЖ нелатышей

"Тевземские" депутаты требуют от правительства Силини радикальных решений.

Более 15 лет подряд политики "ТБ-Visu Latvijai" находились у власти в Латвии, руководили и рядом крупных самоуправлений. Но лишь сейчас, оказавшись в оппозиции, они вдруг озаботились резким снижением рождаемости и прежде всего - рождаемости латышей.

Депутаты данной фракции Сейма внесли в парламент проект постановления с целым рядом поручений правительству "в связи с уменьшением количества латышей в Латвии и в связи с въездом в страну граждан третьих стран". Так, в частности, депутаты от Нацобъединения хотят, чтобы Кабмин до 1-го марта 2025-го года подготовил доклад о том, что планируется сделать для естественного прироста латышской нации и предотвращения массовой эмиграции латышей.

Заодно предлагается поручить правительству до 1-го марта следующего года "пересмотреть все выданные до сего момента многократные (долгосрочные) визы и виды на жительство гражданам третьих стран, аннулируя долгосрочные визы и виды на жительство тем лицам, у которых нет существенного повода находиться в Латвии - например, чтобы обеспечить функционирование государства или отдельных отраслей народного хозяйства".

Последнее требование из разряда абсурдно-умопомрачительных, поскольку в нашей стране не выдаются виды на жительство тем, у кого на это нет правовых оснований. Исходя из логики "тевземцев", виды на жительство можно аннулировать, к примеру, пенсионерам-гражданам третьих стран, поскольку они точно сегодня, в силу возраста, не обеспечивают функционирование "отдельных отраслей народного хозяйства".

Можно прогнозировать, что инициатива депутатов Национального объединения из-за возражения депутатов не будет включена в повестку дня ближайшего заседания Сейма - в этот четверг и, возможно, депутаты проголосуют против рассмотрения данного проекта и на следующем пленарном заседании, 5-го декабря...

#рождаемость
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (10)

  • JL
    Janina LV
    26-го ноября

    Лучше бы озаботились, количеством рожденных латышей, которые никогда не были в Латвии и имеют гражданство Латвии, а родной язык, урду, хинди, турецкий или английский. И если учесть что часть таких "латышей" скоро будет вступать в брак, то в супруги они возьмут граждан Пакистана, индии и т.п.

    18
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Janina LV
    27-го ноября

    Извините пожалуйста, а Вы не хотите, хоть самую малость, подумать какой смысл в том что написали? Вкратце -- это национализм, а все инструменты достижения поставленных целей -- фашизм. Выход только один -- искусственное оплодотворение латышек спермой только латышей, собранной со всего Мира и доставленной в Латвию. И чтобы вся эта вакханалия финансировалась на уровне государства.

    9
    1
  • Д
    Дед
    26-го ноября

    Предлагаю издать правительству указ, чтобы все латышки хотели всех на расстоянии метра, ну и конечно в любой день недели.

    25
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    27-го ноября

    Есть проблема в том, что даже за бесплатно они нахрен не нужны.

    5
    2
  • JD
    Janis Dombris
    26-го ноября

    А я вот всегда своей подруге говорю, насколько перфектно ты на латышском не верещала бы, латышкой ты не станешь, второй сорт, радуйся, что пока еще и второй.

    21
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го ноября

    О, заверещали 😆. Не будут никаких жителей третьих стран. Вон, в швеции расплодятся европейцы с кораном. Чёрные, грязные лапищааАА, которых истерически боится вейдемане 😁

    24
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го ноября

    Ребята! Это уже фашизм неприкрытый.

    31
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го ноября

    Извините! А кто же латышек трахать-то будет?! Или вы хотите их оплодотворять как коров на ферме? Это будет прикольно.

    20
    2
  • 26-го ноября

    чемодан-вокзал-теплоход-Швеция(по договору 1721г) все нац ики, ши зики, фаш ики, буйные из Латвии

    16
    2
  • А
    Андрей
    26-го ноября

    "пересмотреть все выданные до сего момента многократные (долгосрочные) визы и виды на жительство гражданам третьих стран, аннулируя долгосрочные визы и виды на жительство тем лицам, у которых нет существенного повода находиться в Латвии - например, чтобы обеспечить функционирование государства или отдельных отраслей народного хозяйства"

    Как в анекдоте: "Раньше только дома знали, что ты дурак, а теперь - вся улица!"

    30
    1
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