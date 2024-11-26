Правительству Силини дано задание: поднять число родов латышских женщин и пересмотреть ВНЖ нелатышей

Более 15 лет подряд политики "ТБ-Visu Latvijai" находились у власти в Латвии, руководили и рядом крупных самоуправлений. Но лишь сейчас, оказавшись в оппозиции, они вдруг озаботились резким снижением рождаемости и прежде всего - рождаемости латышей.

Депутаты данной фракции Сейма внесли в парламент проект постановления с целым рядом поручений правительству "в связи с уменьшением количества латышей в Латвии и в связи с въездом в страну граждан третьих стран". Так, в частности, депутаты от Нацобъединения хотят, чтобы Кабмин до 1-го марта 2025-го года подготовил доклад о том, что планируется сделать для естественного прироста латышской нации и предотвращения массовой эмиграции латышей.

Заодно предлагается поручить правительству до 1-го марта следующего года "пересмотреть все выданные до сего момента многократные (долгосрочные) визы и виды на жительство гражданам третьих стран, аннулируя долгосрочные визы и виды на жительство тем лицам, у которых нет существенного повода находиться в Латвии - например, чтобы обеспечить функционирование государства или отдельных отраслей народного хозяйства".

Последнее требование из разряда абсурдно-умопомрачительных, поскольку в нашей стране не выдаются виды на жительство тем, у кого на это нет правовых оснований. Исходя из логики "тевземцев", виды на жительство можно аннулировать, к примеру, пенсионерам-гражданам третьих стран, поскольку они точно сегодня, в силу возраста, не обеспечивают функционирование "отдельных отраслей народного хозяйства".

Можно прогнозировать, что инициатива депутатов Национального объединения из-за возражения депутатов не будет включена в повестку дня ближайшего заседания Сейма - в этот четверг и, возможно, депутаты проголосуют против рассмотрения данного проекта и на следующем пленарном заседании, 5-го декабря...