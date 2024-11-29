Светские власти собрали в Риге митрополита, раввина, протоиерея и нескольких епископов. Зачем?

В это воскресенье Латвия отмечает Адвент — мы вступаем в преддверие Рождества Христова. И впервые на Комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества пришли руководители религиозных конфессий Латвии.

Заместитель председателя комиссии Анна Ранцане ("Новое Единство") предложила сообща замерить "духовную температуру" общества. Не секрет, что хотя верующие люди чаще всего находят общий язык и взаимопонимание, все же в социальных сетях бушую конфликты. "Это показали и пандемия, и российское вторжение в Украину, и конфликты по всему миру, и материальное расслоение". Поэтому от духовных лидеров ждут поддержки в умиротворении нравов…

Сплочение, безопасность и язык

Рижский архиепископ и митрополит Римско–католической церкви Збигнев Станкевич сказал: "Верующие, идущие к нам в храмы, соседствуют хорошо. У нас есть богослужения в основном на латышском языке, также на русском, польском, в одной церкви на литовском. Проводим службы для иностранных дипломатов на английском языке. Для индийцев, которые здесь в основном из штата Керала, раз в месяц — на языке малаялам. В рамках общины, церкви мы людей интегрируем. Стараемся высказываться позитивно, не бороться друг с другом".

Глава латвийских католиков отметил, что ряд христианских конфессий сегодня проводит экуменические богослужения, совместные крестные ходы. "Если же говорить об обществе вне церкви, то наше послание — как на 18 ноября — для темы общего блага. Что не антагонизирует, а сплачивает".

Председатель Центрального совета Латвийской поморской старообрядческой церкви Владимир Иванов рассказал о староверческой семье Сергеевых из Екабпилса, в которой было два кавалера ордена Лачплесиса. "Каждый год кладбищенский праздник начинается с молебна у их могилы".

"Мы тоже часть Латвии, мы живем здесь по Божьему закону".

Раввин Рижской хоральной синагоги Элияху Крумер высказался, что для евреев в XXI веке главным остается физическая безопасность. В этом отношении Латвия — одна из самых благоприятных стран в мире. "Недавно я был в Лондоне, в Мюнхене, там есть большие проблемы. Особенно в Англии мы чувствуем себя незащищенными. Мы благодарны тому, что в Риге можем ходить по улицам и не опасаться, что что–то произойдет с нашими детьми…"

"Государство — это сильнейший игрок", — признал господин Крумер. И упомянул ограничение русского языка в образовании, "которое также затрагивает и нашу общину". "Ибо так получилось, что еврейские дети преимущественно учились на русском языке".

"Это создает известные трудности в обществе, ибо не все дети одарены в смысле языковых навыков, — констатировал представитель еврейской религиозной общины. — У них есть затруднения, так же как и по родному языку".

Системе образования нужно работать вместе с церковью

Лиепайский епископ Евангелически–лютеранской церкви Павилс Бруверс передал слова руководителя конфессии архиепископа Яниса Ванагса — в обществе должны быть совместные установки, вытекающие из разделяемого всеми нарратива. "Для Запада и Европы таковым всегда была христианская вера. Наша концепция родилась из написанного в Библии — что Бог создал человека, мужчину и женщину".

Лютеранское руководство озвучило утверждение, что христианская церковь в Латвии является "хранителем послания Запада". Лютеране сегодня выступают также как единственная конфессия, которая профессионально готовит капелланов для армии.

"Чтобы увеличить ресурсы церкви, надо повысить возможность распространять это послание. Но в настоящее время происходит именно противоположное — возможность использовать СМИ, систему образования, понемногу, но постоянно уменьшается. Нужно преодолеть мнение, что вера — это частное дело. Системе образования вместе с церковью нужно работать над тем, чтобы в детях создавалось понимание вещей, которые сами по себе заслуживают уважения или осуждения".

"Продолжение движения к секуляризации означает обратное", — считают лидеры лютеран.

Вне политики

Протоиерей Латвийской православной церкви Николай Тихомиров сказал, что в Латвии имеется не типичная для мира ситуация — полного мира между религиозными конфессиями.

"Наша церковь вне политики. У нас есть люди разных национальностей, с разными, порой несовместимыми политическими взглядами. В наших приходах есть много украинских беженцев. Мы их не отделяем, как это делается в Польше".

Православные монастыри, отметил господин Тихомиров, также объединяют паломников. Однако "неприятным" он назвал отношение к христианству в системе образования страны — вероучение практически изгнано из школ, несмотря на то что оно фигурирует в законе.

Епископ Баптистской церкви Каспарс Штернс также сказал, что среди его паствы есть говорящие по–латышски, по–русски, по–английски… Особенно среди молодых русскоязычных много тех, кто владеет государственным языком ЛР. По его словам, государству стоит осознать ту роль, которую конфессии могут играть в обществе. Не очень красиво в этой связи выглядит оборванная на середине трансляция богослужения 18 ноября в Домском соборе…

Пастор Штернс порекомендовал власти "предоставить платформу" для конфессий. А всем нам по заветам Иисуса — возлюбить ближнего, в том числе и врага своего.

Ждем продолжения

Депутат Юргис Клотиньш (Национальное объединение) отметил, что в Сейме создали группу по сотрудничеству с религиозными организациями. Национальному государству, по его словам, требуется передавать "западную культуру, цивилизацию Запада".

"Я не знаю, есть ли у нас образовательное содержание, которое это обеспечивает. Мы не хотим заставлять учить наизусть Библию. Но если человек не получает своего наследия, то у него что–то отнимается. В это сложное время страдает способность к существованию, основывать свою жизнь на твердой основе". Господин Клотиньш отметил, что на сегодняшнем Западе молодежь вообще не получает религиозных установок. Наш парламент должен стать местом, где начнется дискуссия по этому вопросу.

"Когда я встречался с выпускниками средней школы, был немного в шоке — они полностью неграмотны по этим вопросам", — признал Збигнев Станкевич. Между тем, по данным Министерства юстиции, всем религиозным организациям Латвии в течение года жертвуется около 18 миллионов евро. В то же время только на занятых в общинах людей в 2025 году нужно будет истратить 29 миллионов. "Большая часть у нас работает добровольно".

"Государство относится к нам как к обычным организациям или бизнес–структурам", — сказал католический лидер. Чиновники Министерства финансов блокируют решения политиков, которые готовы идти навстречу, и архиепископ уже говорил с президентом Эдгаром Ринкевичем о необходимости упорядочения налогообложения церкви. Можно ли тогда государству просить чего–то дополнительного от священников?

Так или иначе, попытка диалога с влиятельными религиозными организациями заслуживает внимания. Скорее всего в политике общественной (дез)интеграции действительно ощутим некий тупик, и на фоне избрания в стане стратегического союзника консервативного лидера и официальная Рига решила сделать жест к традиционным ценностям. Ждем продолжения…