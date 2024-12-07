В стане «дерусификаторов» Латвии, похоже, наступил еще один грустный день. Едва местные националисты успели проглотить русскую речь посла США Кристофера Робинсона, как оказалось, что на русском в Латвии говорит и его британский коллега.

Возмущение местных национал-патриотов вызвал материал портала LSM от июня этого года, когда посол Пол Браммелл ездил в Даугавпилс и общался на «на весьма приличном русском».

Похоже, что на фоне посла Робинсона материал заиграл новыми красками, став темой очередных страданий в социальных сетях.

«Какая-то непреодолимая любовь к послам пришла в этом году к русскому языку. (Только не латышский язык, на нем едва могут связать несколько слов.)», - выразил свое возмущение Марис Антоневич.

«Довольно отвратительно. Вместо того, чтобы из уважения сказать что-то по-латышски, лезет к оккупантам без мыла», - возмущается другой пользователь в комментариях.

Не оставила «новость» без внимания я «дерусификаторша» Ланга.

«Проходят века, а представители больших стран, бывших колоний и стран-завоевателей все еще не могут научиться уважению к языку и языковому самоопределению малых народов. Стыд!», - написала националистка.