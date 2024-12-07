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Да что ж такое?! Посол Великобритании тоже говорит в Латвии на русском!!! 3

Политика
Дата публикации: 07.12.2024
BB.LV
Да что ж такое?! Посол Великобритании тоже говорит в Латвии на русском!!!

В стане «дерусификаторов» Латвии, похоже, наступил еще один грустный день. Едва местные националисты успели проглотить русскую речь посла США Кристофера Робинсона, как оказалось, что на русском в Латвии говорит и его британский коллега.

Возмущение местных национал-патриотов вызвал материал портала LSM от июня этого года, когда посол Пол Браммелл ездил в Даугавпилс и общался на «на весьма приличном русском».

Похоже, что на фоне посла Робинсона материал заиграл новыми красками, став темой очередных страданий в социальных сетях.

«Какая-то непреодолимая любовь к послам пришла в этом году к русскому языку. (Только не латышский язык, на нем едва могут связать несколько слов.)», - выразил свое возмущение Марис Антоневич.

«Довольно отвратительно. Вместо того, чтобы из уважения сказать что-то по-латышски, лезет к оккупантам без мыла», - возмущается другой пользователь в комментариях.

Не оставила «новость» без внимания я «дерусификаторша» Ланга.

«Проходят века, а представители больших стран, бывших колоний и стран-завоевателей все еще не могут научиться уважению к языку и языковому самоопределению малых народов. Стыд!», - написала националистка.

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#посол #дерусификация
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Комментарии (3)

  • 8-го декабря

    представители стран Запада заговорив по русски, выражают уважение к СССР и скорому восстановлению Советской юрисдикции

    12
    1
  • VS
    Vad Sorry
    8-го декабря

    Открою вам секрет живу в Лондоне и много людей со мной говорят на русском, болгары, Молдоване литовцы и так далее ,а латышский очень редко здесь можно услышать, зачем время тратить учить язык который ни где ни пригодится?

    25
    1
  • Д
    Дед
    8-го декабря

    Что то изменилось, хозяева холопов ставят на место.

    33
    1

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